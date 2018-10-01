На Волинь іде спражня зима: прогнозують сніг і хуртовину





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



За інформацією синоптиків, 28 грудня буде сніг. Місцями можливе налипання мокрого снігу, хуртовина. Посилення північного вітру до 15-20 м/с. Утворення снігового покриву висотою 1-3 см. На дорогах - ожеледиця. Зниження температури повітря до 1-4º морозу.



На 29 грудня прогнозують вночі невеликий сніг, збільшення висоти снігового покриву до 2-5 см. На дорогах ожеледиця. Подальше зниження температури повітря вночі до 5-7º морозу.

І рівень небезпечності – жовтий.



Зауважують також, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи галузей енергетики, зв'язку та комунального господарства





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-29 грудня на Волині очікують погіршення погодних умов.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.За інформацією синоптиків, 28 грудня буде сніг. Місцями можливе налипання мокрого снігу, хуртовина. Посилення північного вітру до 15-20 м/с. Утворення снігового покриву висотою 1-3 см. На дорогах - ожеледиця. Зниження температури повітря до 1-4º морозу.На 29 грудня прогнозують вночі невеликий сніг, збільшення висоти снігового покриву до 2-5 см. На дорогах ожеледиця. Подальше зниження температури повітря вночі до 5-7º морозу.І рівень небезпечності – жовтий.Зауважують також, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи галузей енергетики, зв'язку та комунального господарства

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію