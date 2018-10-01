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На Волинь іде спражня зима: прогнозують сніг і хуртовину

На Волинь іде спражня зима: прогнозують сніг і хуртовину
28-29 грудня на Волині очікують погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, 28 грудня буде сніг. Місцями можливе налипання мокрого снігу, хуртовина. Посилення північного вітру до 15-20 м/с. Утворення снігового покриву висотою 1-3 см. На дорогах - ожеледиця. Зниження температури повітря до 1-4º морозу.

На 29 грудня прогнозують вночі невеликий сніг, збільшення висоти снігового покриву до 2-5 см. На дорогах ожеледиця. Подальше зниження температури повітря вночі до 5-7º морозу.
І рівень небезпечності – жовтий.

Зауважують також, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи галузей енергетики, зв'язку та комунального господарства


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Теги: сніг, хуртовина, погода, синоптики, прогноз, Волинь
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