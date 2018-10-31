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На проспекті Відродження у Луцьку збили людину

На проспекті Відродження у Луцьку збили людину
У Луцьку на проспекті Відродження навпроти міської лікарні збили чоловіка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія сталася приблизно о 17 годині 27 грудня.

Допомагати чоловікові кинулися перехожі. Через лічені хвилини потерпілого забрала «швидка». Деталі – згодом.

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Теги: аварія, Відродження, Луцьк
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