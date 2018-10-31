На проспекті Відродження у Луцьку збили людину
Сьогодні, 17:31
У Луцьку на проспекті Відродження навпроти міської лікарні збили чоловіка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася приблизно о 17 годині 27 грудня.
Допомагати чоловікові кинулися перехожі. Через лічені хвилини потерпілого забрала «швидка». Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася приблизно о 17 годині 27 грудня.
Допомагати чоловікові кинулися перехожі. Через лічені хвилини потерпілого забрала «швидка». Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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