На проспекті Відродження у Луцьку збили людину





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія сталася приблизно о 17 годині 27 грудня.



Допомагати чоловікові кинулися перехожі. Через лічені хвилини потерпілого забрала «швидка». Деталі – згодом.



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