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31-річній лучанці потрібна допомога, щоб здолати рак шкіри

31-річній лучанці потрібна допомога, щоб здолати рак шкіри
Небайдужих волинян просять допомогти лучанці Тетяні Ковальчук.

У 31-річної жінки – безпігментна меланома (рак шкіри, ІV стадія). Захворювання виявили місяць тому. Для боротьби з недугою лікарі призначили таргентну терапію. Щомісяця на це потрібно приблизно 3 тисячі доларів.

«Спершу думали, що то запалення лімфовузлів. Але лікуванню це не піддавалося. Тоді нам сказали зробити біопсію, медики запідозрили рак. На жаль, меланома підтвердилася. Метастази уже пішли в лімфовузли», – розповідає Тетяна.

Разом з чоловіком Олександром Тетяна виховує чотирирічного сина Марка. Вона дуже сподівається, що переможе недугу й зможе побачити, як зростає її синочок.

Лікарі дають сприятливі прогнози, але усе залежить від того, як зреагує на ліки організм жінки. На перший місяць препарат уже закупили. А от на наступні сім’ї бракує грошей. Тому родина просить усіх небайдужих допомогти фінансово.

«Повірте, нам важлива кожна гривня...Не будьте байдужими. Адже для когось 10 чи 50 грн не такі вже й великі гроші, а мені вони можуть врятувати життя», – каже Тетяна.

Реквізити для допомоги: номер картки ПриватБанку: 5168757334513035
Ковальчук Тетяна Арсентіївна.

31-річній лучанці потрібна допомога, щоб здолати рак шкіри
31-річній лучанці потрібна допомога, щоб здолати рак шкіри
31-річній лучанці потрібна допомога, щоб здолати рак шкіри
31-річній лучанці потрібна допомога, щоб здолати рак шкіри
31-річній лучанці потрібна допомога, щоб здолати рак шкіри

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Теги: гроші, меланома, рак, лучанка
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