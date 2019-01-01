31-річній лучанці потрібна допомога, щоб здолати рак шкіри
Сьогодні, 10:05
Небайдужих волинян просять допомогти лучанці Тетяні Ковальчук.
У 31-річної жінки – безпігментна меланома (рак шкіри, ІV стадія). Захворювання виявили місяць тому. Для боротьби з недугою лікарі призначили таргентну терапію. Щомісяця на це потрібно приблизно 3 тисячі доларів.
«Спершу думали, що то запалення лімфовузлів. Але лікуванню це не піддавалося. Тоді нам сказали зробити біопсію, медики запідозрили рак. На жаль, меланома підтвердилася. Метастази уже пішли в лімфовузли», – розповідає Тетяна.
Разом з чоловіком Олександром Тетяна виховує чотирирічного сина Марка. Вона дуже сподівається, що переможе недугу й зможе побачити, як зростає її синочок.
Лікарі дають сприятливі прогнози, але усе залежить від того, як зреагує на ліки організм жінки. На перший місяць препарат уже закупили. А от на наступні сім’ї бракує грошей. Тому родина просить усіх небайдужих допомогти фінансово.
«Повірте, нам важлива кожна гривня...Не будьте байдужими. Адже для когось 10 чи 50 грн не такі вже й великі гроші, а мені вони можуть врятувати життя», – каже Тетяна.
Реквізити для допомоги: номер картки ПриватБанку: 5168757334513035
Ковальчук Тетяна Арсентіївна.
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У 31-річної жінки – безпігментна меланома (рак шкіри, ІV стадія). Захворювання виявили місяць тому. Для боротьби з недугою лікарі призначили таргентну терапію. Щомісяця на це потрібно приблизно 3 тисячі доларів.
«Спершу думали, що то запалення лімфовузлів. Але лікуванню це не піддавалося. Тоді нам сказали зробити біопсію, медики запідозрили рак. На жаль, меланома підтвердилася. Метастази уже пішли в лімфовузли», – розповідає Тетяна.
Разом з чоловіком Олександром Тетяна виховує чотирирічного сина Марка. Вона дуже сподівається, що переможе недугу й зможе побачити, як зростає її синочок.
Лікарі дають сприятливі прогнози, але усе залежить від того, як зреагує на ліки організм жінки. На перший місяць препарат уже закупили. А от на наступні сім’ї бракує грошей. Тому родина просить усіх небайдужих допомогти фінансово.
«Повірте, нам важлива кожна гривня...Не будьте байдужими. Адже для когось 10 чи 50 грн не такі вже й великі гроші, а мені вони можуть врятувати життя», – каже Тетяна.
Реквізити для допомоги: номер картки ПриватБанку: 5168757334513035
Ковальчук Тетяна Арсентіївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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