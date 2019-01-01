У Луцьку знайшли 6-річну дитину, яка загубилася





Про це повідомляє



Вчора, 28 грудня, екіпаж патрульних отримав повідомлення про виявлення дитини біля одного з розважальних центрів. Правоохоронці зуміли розпитати лише ім’я та прізвище 6-річного хлопчика.



На жаль, він не міг сказати ні адреси проживання, ні жодних інших даних, не було в нього в кишені і записок з іменем чи телефоном когось з дорослих.



На щастя, патрульні швидко знайшли матір хлопця та передали його їй цілим і неушкодженим.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля розважального закладу патрульні знайшли 6-річного хлопчика, який загубився.Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області. Вчора, 28 грудня, екіпаж патрульних отримав повідомлення про виявлення дитини біля одного з розважальних центрів. Правоохоронці зуміли розпитати лише ім’я та прізвище 6-річного хлопчика.На жаль, він не міг сказати ні адреси проживання, ні жодних інших даних, не було в нього в кишені і записок з іменем чи телефоном когось з дорослих.На щастя, патрульні швидко знайшли матір хлопця та передали його їй цілим і неушкодженим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію