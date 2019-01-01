У містечку на Волині вандали знищили літню сцену. ФОТО





Про це написав у фейсбуці місцевий мешканець Григорій Лищишин.



«Навіть не буду коментувати, самі все бачите. Міській владі, напевне, потрібно розібрати, а то ще на когось завалиться!» – доповнює світлини автор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Горохів Волинської області, невідомі злодії спалили крокви перекриття літньої сцени в парку.Про це написав у фейсбуці місцевий мешканець Григорій Лищишин.«Навіть не буду коментувати, самі все бачите. Міській владі, напевне, потрібно розібрати, а то ще на когось завалиться!» – доповнює світлини автор.

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