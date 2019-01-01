вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У містечку на Волині вандали знищили літню сцену. ФОТО

У містечку на Волині вандали знищили літню сцену. ФОТО
У місті Горохів Волинської області, невідомі злодії спалили крокви перекриття літньої сцени в парку.

Про це написав у фейсбуці місцевий мешканець Григорій Лищишин.

«Навіть не буду коментувати, самі все бачите. Міській владі, напевне, потрібно розібрати, а то ще на когось завалиться!» – доповнює світлини автор.

У містечку на Волині вандали знищили літню сцену. ФОТО
У містечку на Волині вандали знищили літню сцену. ФОТО
У містечку на Волині вандали знищили літню сцену. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: горохів, парк, літня сцена
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сім'я Разумовських Сім'я
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У містечку на Волині вандали знищили літню сцену. ФОТО
Сьогодні, 06:14
Чому важливо вживати продукти з магнієм
Сьогодні, 05:10
В Україні виріс імпорт винограду
Сьогодні, 04:17
Українці зможуть безкоштовно обстежитися на рак
Сьогодні, 03:12
В України запровадили онлайн-сервіс – «Електронна трудова книжка»
Сьогодні, 02:08
Схожі новини
У волинському містечку виступив Поль Мандодіз У волинському містечку виступив Поль Мандодіз
23 грудень, 21:39
У місті на Волині вандали потрощили крісла на стадіоні У місті на Волині вандали потрощили крісла на стадіоні
04 грудень, 08:35
У Горохові відкрили футбольне поле зі штучним покриттям. ФОТО У Горохові відкрили футбольне поле зі штучним покриттям. ФОТО
22 листопад, 10:29
Які камери встановлять у центральному парку Луцька Які камери встановлять у центральному парку Луцька
09 листопад, 13:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У містечку на Волині вандали знищили літню сцену. ФОТО
Сьогодні, 06:14
 0
Чому важливо вживати продукти з магнієм
Сьогодні, 05:10
 0
В Україні виріс імпорт винограду
Сьогодні, 04:17
 0
Українці зможуть безкоштовно обстежитися на рак
Сьогодні, 03:12
 0
В України запровадили онлайн-сервіс – «Електронна трудова книжка»
Сьогодні, 02:08
 0
Медіа
відео
1/8