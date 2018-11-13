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Українці зможуть безкоштовно обстежитися на рак

Українці зможуть безкоштовно обстежитися на рак
З 2020 року раняя діагностика онкозахворювань стане безкоштовною для українців.

Про це пише Народна Правда.

Національна служба охорони здоров’я України буде платити медичним установам за діагностику за підвищеним тарифом.

Для обстеження необхідно буде отримати направлення від сімейного або іншого лікаря. Інструментальні дослідження для ранньої діагностики раку – мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія і бронхоскопія – визначені пріоритетними послугами і будуть безкоштовними.

Підставою для проведення безкоштовних інструментальних досліджень є і вік пацієнта. Мамографія призначається тільки жінкам від 40 років і старше, гістероскопія – від 50 років і старше. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія – від 40 років і старше.

Щорічно близько 140 тисяч українців дізнаються, що у них онкозахворювання. Щороку від раку помирають понад 65 тисяч українців.

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Теги: рак, онкологія, аналізи
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