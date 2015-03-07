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Гончарук спрогнозував, що буде з гривнею в 2020 році

Гончарук спрогнозував, що буде з гривнею в 2020 році
Уряд сподівається, що в 2020 році тенденція на зміцнення курсу гривні щодо іноземних валют збережеться. Щодо ослаблення нацвалюти перед новорічними святами - це традиційне явище.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв'ю телеканалу Україна 24.

"Ми пов'язуємо це невелике ослаблення гривні перед Новим роком зі спекулятивним попитом. Традиційно, перед Новим роком, люди змінюють долар, купують гривню, аби придбати якісь подарунки, або іншим чином витратити гроші", – сказав прем'єр.

Очільник Кабміну пов'язав зміцнення національної валюти наприкінці 2019 року з довірою українців до держави, що зростає. За його словами, стабільна гривня – "це добре макроекономічно".

Я думаю, що тенденція до зміцнення гривні, яка була в цьому році, збережеться і в наступному. Я це пов'язую з тим, що поступово у людей, у бізнесу повертаються довіра до держави,
– заявив Гончарук.


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Теги: гроші, гривня, прогноз
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