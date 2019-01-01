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У хаті на Волині знайшли тіло чоловіка

У хаті на Волині знайшли тіло чоловіка
У Берестечку у хаті люди знайшли оголене тіло приблизно 60-річного чоловіка, який жив неподалік ринку.

Про це повідомляє газета Волинь.

Так, хтось зауважив, що в хаті не вимкнене світло у вікні в ясну пору дня. На стук у двері господар не відповідав, а, зайшовши у хату, люди побачили чоловіка.

Як стало відомо, чоловік – житель міста Луцька, а в Берестечко приїхав мешкати у батьківську хату. Берестечківці припускають, що «біла гарячка» від оковитої заставила його роздягнутися.

Слідів насильницької смерті на тілі покійного не виявили.

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Теги: тіло, труп
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