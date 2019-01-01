У хаті на Волині знайшли тіло чоловіка





Про це повідомляє газета



Так, хтось зауважив, що в хаті не вимкнене світло у вікні в ясну пору дня. На стук у двері господар не відповідав, а, зайшовши у хату, люди побачили чоловіка.



Як стало відомо, чоловік – житель міста Луцька, а в Берестечко приїхав мешкати у батьківську хату. Берестечківці припускають, що «біла гарячка» від оковитої заставила його роздягнутися.



Слідів насильницької смерті на тілі покійного не виявили.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Берестечку у хаті люди знайшли оголене тіло приблизно 60-річного чоловіка, який жив неподалік ринку.Про це повідомляє газета Волинь Так, хтось зауважив, що в хаті не вимкнене світло у вікні в ясну пору дня. На стук у двері господар не відповідав, а, зайшовши у хату, люди побачили чоловіка.Як стало відомо, чоловік – житель міста Луцька, а в Берестечко приїхав мешкати у батьківську хату. Берестечківці припускають, що «біла гарячка» від оковитої заставила його роздягнутися.Слідів насильницької смерті на тілі покійного не виявили.

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