У хаті на Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 10:33
У Берестечку у хаті люди знайшли оголене тіло приблизно 60-річного чоловіка, який жив неподалік ринку.
Про це повідомляє газета Волинь.
Так, хтось зауважив, що в хаті не вимкнене світло у вікні в ясну пору дня. На стук у двері господар не відповідав, а, зайшовши у хату, люди побачили чоловіка.
Як стало відомо, чоловік – житель міста Луцька, а в Берестечко приїхав мешкати у батьківську хату. Берестечківці припускають, що «біла гарячка» від оковитої заставила його роздягнутися.
Слідів насильницької смерті на тілі покійного не виявили.
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Про це повідомляє газета Волинь.
Так, хтось зауважив, що в хаті не вимкнене світло у вікні в ясну пору дня. На стук у двері господар не відповідав, а, зайшовши у хату, люди побачили чоловіка.
Як стало відомо, чоловік – житель міста Луцька, а в Берестечко приїхав мешкати у батьківську хату. Берестечківці припускають, що «біла гарячка» від оковитої заставила його роздягнутися.
Слідів насильницької смерті на тілі покійного не виявили.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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