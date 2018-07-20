У селі під Луцьком жінку переїхали три автомобілі





Про це лег Плазовський.



Жителька Луцька потрапила під колеса автомобіля ГАЗель. Після цього жінка втрапила ще під одну автівку, яка залишила місце пригоди. Від удару її відкинуло на зустрічну смугу руху, де лучанку переїхав Volkswagen.



Від отриманих травм жінка загинула на місці автопригоди. Поліцейські встановлюють обставини трагедії.

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