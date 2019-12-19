вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині зловили злодія, який вкрав 28 шин

На Волині зловили злодія, який вкрав 28 шин
У 52-річної жительки села Скобелка Горохівського району із господарського приміщення злодій вкрав 28 шин. У будівлю за наживою нвідомй проник, пошкодивши вікно.

Про це пише газета Волинь-нова.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області злодія впіймали по «гарячих» слідах. Тепер вони з’ясовують, що збирався робити з краденим односельчанин потерпілої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодій, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Виправте помилку в заголовку
Відповісти
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Бійки, крадіжки, конфлікти: як на Волині минула новорічна ніч
Сьогодні, 10:37
У Луцьку в новорічну ніч під колеса легковика потрапив пішохід. ФОТО
Сьогодні, 10:12
На Волині зловили злодія, який вкрав 28 шин
Сьогодні, 09:53
У Луцьку вночі горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:26
Свято 1 січня: всі прикмети, що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Злодій на Волині «обчистив» будинок, поки чоловік був у відпустці Злодій на Волині «обчистив» будинок, поки чоловік був у відпустці
19 грудень, 2019, 12:10
У місті на Волині злодій виніс з будинку гроші та ноутбук У місті на Волині злодій виніс з будинку гроші та ноутбук
17 грудень, 2019, 13:20
На Волині викрили злодія зі стажем На Волині викрили злодія зі стажем
26 листопад, 2019, 20:08
У Маневичах неповнолітній злодій вночі напав на жінку У Маневичах неповнолітній злодій вночі напав на жінку
30 жовтень, 2019, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка шиє м’які іграшки, які схожі на своїх майбутніх власників
Сьогодні, 17:12
 0
Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині
Сьогодні, 16:46
 0
У «ПортCity» – сезон розпродажу*
Сьогодні, 16:23
 0
В Україні зросла мінімальна зарплата
Сьогодні, 16:03
 0
Судили волинянина, який незаконно перевозив продукти із Польщі
Сьогодні, 15:26
 0
Медіа
відео
1/8