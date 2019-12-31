В Україні зросла мінімальна зарплата





Такі розміри «мінімалки» закладені в держбюджеті на 2020 рік, - пише



Нагадаємо, в 2019 році мінімальна зарплата становила 4 173 гривні. Відповідно до держбюджету, в 2020 році прожитковий мінімум на 1 особу на місяць становитиме: з 1 січня 2020 року – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень.



Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум становитиме:



діти до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривню;



діти віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;



працездатні особи: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень;



особи, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривні, з 1 грудня – 1769 гривень.



Нагадаємо, в Україні з 1 грудня зріс розмір прожиткового мінімуму. Зокрема, прожитковий мінімум становить 2102 гривні для працездатних, тоді як раніше був 2007 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум становить 1638 грн (був 1564), для дітей до 6 років - 1779 грн (був 1699 грн) і 2218 грн для дітей від 6 до 18 років (був 2118 грн).



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