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Водія «вирізали»: на Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО

Водія «вирізали»: на Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Аварія сталася 1-го січня, близько 21:00, на трасі Т 0305, - пише БУГ.

ЛТП сталася на виїзді з Нововолинська до Іванич.

Автомобіль "Опель" їхав з Іванич, "Славута" – від Нововолинська.

Трапилося лобове зіткнення. Внаслідок ДТП обидва авто отримали значні механічні пошкодження.

Щоб дістати водія Славути з автомобіля, рятувальникам довелося його вирізати. Чоловіка госпіталізували.


Водія «вирізали»: на Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Водія «вирізали»: на Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Водія «вирізали»: на Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Водія «вирізали»: на Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь
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