Водія «вирізали»: на Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 02:31
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Аварія сталася 1-го січня, близько 21:00, на трасі Т 0305, - пише БУГ.
ЛТП сталася на виїзді з Нововолинська до Іванич.
Автомобіль "Опель" їхав з Іванич, "Славута" – від Нововолинська.
Трапилося лобове зіткнення. Внаслідок ДТП обидва авто отримали значні механічні пошкодження.
Щоб дістати водія Славути з автомобіля, рятувальникам довелося його вирізати. Чоловіка госпіталізували.
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Аварія сталася 1-го січня, близько 21:00, на трасі Т 0305, - пише БУГ.
ЛТП сталася на виїзді з Нововолинська до Іванич.
Автомобіль "Опель" їхав з Іванич, "Славута" – від Нововолинська.
Трапилося лобове зіткнення. Внаслідок ДТП обидва авто отримали значні механічні пошкодження.
Щоб дістати водія Славути з автомобіля, рятувальникам довелося його вирізати. Чоловіка госпіталізували.
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