Водія «вирізали»: на Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО





Аварія сталася 1-го січня, близько 21:00, на трасі Т 0305, - пише



ЛТП сталася на виїзді з Нововолинська до Іванич.



Автомобіль "Опель" їхав з Іванич, "Славута" – від Нововолинська.



Трапилося лобове зіткнення. Внаслідок ДТП обидва авто отримали значні механічні пошкодження.



Щоб дістати водія Славути з автомобіля, рятувальникам довелося його вирізати. Чоловіка госпіталізували.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.Аварія сталася 1-го січня, близько 21:00, на трасі Т 0305, - пише БУГ. ЛТП сталася на виїзді з Нововолинська до Іванич.Автомобіль "Опель" їхав з Іванич, "Славута" – від Нововолинська.Трапилося лобове зіткнення. Внаслідок ДТП обидва авто отримали значні механічні пошкодження.Щоб дістати водія Славути з автомобіля, рятувальникам довелося його вирізати. Чоловіка госпіталізували.

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