На Рівненщині в лісі вбили єгеря

На Рівненщині встановлюють обставини смертельного поранення єгеря у Сарненському районі.Про це інформує пресслужба поліції області.Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, першого січня, об 11:40.Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що в лісовому масиві поблизу станції Чемерне від пострілу з мисливської рушниці загинув 55-річний єгер. Медики на місці події лише констатували смерть сарненчанина.Слідчими вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 119 Кримінального кодексу України (вбивство з необережності).Наразі усі обставини події з’ясовують поліцейські.