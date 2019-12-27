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На Рівненщині в лісі вбили єгеря

На Рівненщині в лісі вбили єгеря
На Рівненщині встановлюють обставини смертельного поранення єгеря у Сарненському районі.

Про це інформує пресслужба поліції області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, першого січня, об 11:40.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що в лісовому масиві поблизу станції Чемерне від пострілу з мисливської рушниці загинув 55-річний єгер. Медики на місці події лише констатували смерть сарненчанина.

Слідчими вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 119 Кримінального кодексу України (вбивство з необережності).

Наразі усі обставини події з’ясовують поліцейські.


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Теги: вбивство, єгер, Рівненщина
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