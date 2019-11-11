У Луцьку вбили чоловіка





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що між двома чоловіками стався конфлікт, в ході якого один зарізав іншого ножем. Поліція шукала підозрюваного у вбивстві. За інформацією місцевих жителів, правоохоронці перевіряли маршрутки тощо.



У секторі комунікації поліції підтвердили факт ножового поранення. Утім, зауважили, що деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в районі цукрового заводу сьогодні, 2 січня, сталося вбивство.Про цестало відомо з власних джерел.Відомо, що між двома чоловіками стався конфлікт, в ході якого один зарізав іншого ножем. Поліція шукала підозрюваного у вбивстві. За інформацією місцевих жителів, правоохоронці перевіряли маршрутки тощо.У секторі комунікації поліції підтвердили факт ножового поранення. Утім, зауважили, що деталі – згодом.

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