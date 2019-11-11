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У Луцьку вбили чоловіка

У Луцьку вбили чоловіка
У Луцьку в районі цукрового заводу сьогодні, 2 січня, сталося вбивство.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що між двома чоловіками стався конфлікт, в ході якого один зарізав іншого ножем. Поліція шукала підозрюваного у вбивстві. За інформацією місцевих жителів, правоохоронці перевіряли маршрутки тощо.

У секторі комунікації поліції підтвердили факт ножового поранення. Утім, зауважили, що деталі – згодом.

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Теги: вбивство, цукровий завод, Луцьк
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