Вбивство чоловіка у Луцьку: деталі злочину





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Наразі ж у секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі трагедії.



Зокрема, розповіли, що підозрюваному у нанесенні смертельних ножових поранень – 39 років. Його вже затримали. Це – раніше судимий житель Донецької області.



Убитому ж було 53 роки. Він – житель Луцька. Летальна різанина відбулася за місцем його проживання.

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