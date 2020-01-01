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Вбивство чоловіка у Луцьку: деталі злочину

Вбивство чоловіка у Луцьку: деталі злочину
У Луцьку в районі цукрового заводу сьогодні, 2 січня, сталося вбивство.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Наразі ж у секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі трагедії.

Зокрема, розповіли, що підозрюваному у нанесенні смертельних ножових поранень – 39 років. Його вже затримали. Це – раніше судимий житель Донецької області.

Убитому ж було 53 роки. Він – житель Луцька. Летальна різанина відбулася за місцем його проживання.

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