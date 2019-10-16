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У Ківерцівському районі знайшли тіло 17-річного хлопця

У Ківерцівському районі знайшли тіло 17-річного хлопця
У селі Залісоче Ківерцівського району у водоймі знайшли тіло 17-річного хлопця.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Хлопця розшукували із 31-го грудня. За попередньою інформацією, на тілі немає слідів насилля. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

Фото ілюстративне

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Теги: тіло, загибель, Залісоче, Ківерцівський район
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