У Ківерцівському районі знайшли тіло 17-річного хлопця





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Хлопця розшукували із 31-го грудня. За попередньою інформацією, на тілі немає слідів насилля. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.



Фото ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Залісоче Ківерцівського району у водоймі знайшли тіло 17-річного хлопця.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Хлопця розшукували із 31-го грудня. За попередньою інформацією, на тілі немає слідів насилля. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

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