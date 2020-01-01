Повідомили, коли у Луцьку запустять пілотний проєкт єМалятко
Сьогодні, 09:10
В Україні запрацював пілотний проєкт єМалятко, який допомагає батькам отримати послуги, пов’язані з народженням дитини, в одному сервісі.
Першим містом, де запрацював цей сервіс, став Харків. У міністерстві цифрової трансформації України повідомили, коли єМалятко запрацює в інших містах, зокрема й у Луцьку.
Так, за інформацією, оприлюдненою на сторінці Мінцифри у фейсбуці, протягом січня послугу запустять у Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.
єМалятко загалом передбачає 10 послуг для батьків новонароджених в одній послузі від держави. Наразі послуга доступна в тестовому режимі у Харкові і об’єднує 8 сервісів.
Реалізація комплексної послуги єМалятко розпочалася 5 місяців тому за дорученням Президента України. Наразі впровадження сервісу відбувається Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Прем’єр-міністра України, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Державної міграційної служби, Державної податкової служби; та за сприяння міжнародних проєктів: канадський проєкт SURGe «Супровід урядових реформ в Україні», Програма EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проєкту Egov4Ukraine, що є частиною програми ULEAD з Європою, EU4PAR.
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Першим містом, де запрацював цей сервіс, став Харків. У міністерстві цифрової трансформації України повідомили, коли єМалятко запрацює в інших містах, зокрема й у Луцьку.
Так, за інформацією, оприлюдненою на сторінці Мінцифри у фейсбуці, протягом січня послугу запустять у Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.
єМалятко загалом передбачає 10 послуг для батьків новонароджених в одній послузі від держави. Наразі послуга доступна в тестовому режимі у Харкові і об’єднує 8 сервісів.
Реалізація комплексної послуги єМалятко розпочалася 5 місяців тому за дорученням Президента України. Наразі впровадження сервісу відбувається Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Прем’єр-міністра України, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Державної міграційної служби, Державної податкової служби; та за сприяння міжнародних проєктів: канадський проєкт SURGe «Супровід урядових реформ в Україні», Програма EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проєкту Egov4Ukraine, що є частиною програми ULEAD з Європою, EU4PAR.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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