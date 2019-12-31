На польських фермах біля Волині виявили спалах пташиного грипу
Сьогодні, 11:30
Влада на сході Польщі стверджує, що пташиний грип є причиною загибелі щонайменше 25 тис. індиків на птахофабриках біля кордонів країни з Україною та Білоруссю.
Про це повідомила агенція Associated Press.
Польські ветеринарні органи у четвер планували забити десятки тисяч птахів у районі Любартова, головного регіону птахівництва країни. Поліція заблокувала доступ до враженого району.
Головний ветеринар Люблінського воєводства Павел Пйотровський підтвердив, що смертельний вірус H5N8 був причиною смерті індиків у двох фермах у селі Старий Устимів, розташованого за 45 кілометрів від кордонів з Україною та Білоруссю. Зауважимо, що люблінське воєводство межує зі Львівщиною та Волинню.
Агенція Reuters з посиланням на владу районів, уражених пташиним грипом, повідомила, що підтип високопатогенного пташиного грипу H5N8, виявлений в індиків, також може загрожувати людям.
Наразі невідомо, як вірус пташиного грипу потрапив на ферми.
Волинський обласний лаболаторний центр опублікував рекомендації, яких треба дотримуватися, щоб уникнути ризику зараження вірусом пташиного грипу:
– забезпечити, щоб діти уникали місць існування диких птахів, птахофабрик та інших місць, де вони утримуються;
– не торкайтеся без належного захисту мертвих чи хворих птахів чи забитої птиці;
– мити руки після кожного контакту з птахами, як дикими, так і свійськими;
– не їжте м’ясо птиці, продукти птиці та яйця, які не пройшли належну термічну обробку при мінімальній температурі 70 ° C;
– ретельно вимийте, використовуючи миючий засіб, всі предмети, що потрапили в контакт із сирою птицею (наприклад, дошки, ножі, тарілки);
– пам’ятайте, що заморожування м’яса птиці не знищує вірус грипу;
– стежте, щоб сире м’ясо птиці не контактувало з іншими харчовими продуктами.
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Про це повідомила агенція Associated Press.
Польські ветеринарні органи у четвер планували забити десятки тисяч птахів у районі Любартова, головного регіону птахівництва країни. Поліція заблокувала доступ до враженого району.
Головний ветеринар Люблінського воєводства Павел Пйотровський підтвердив, що смертельний вірус H5N8 був причиною смерті індиків у двох фермах у селі Старий Устимів, розташованого за 45 кілометрів від кордонів з Україною та Білоруссю. Зауважимо, що люблінське воєводство межує зі Львівщиною та Волинню.
Агенція Reuters з посиланням на владу районів, уражених пташиним грипом, повідомила, що підтип високопатогенного пташиного грипу H5N8, виявлений в індиків, також може загрожувати людям.
Наразі невідомо, як вірус пташиного грипу потрапив на ферми.
Волинський обласний лаболаторний центр опублікував рекомендації, яких треба дотримуватися, щоб уникнути ризику зараження вірусом пташиного грипу:
– забезпечити, щоб діти уникали місць існування диких птахів, птахофабрик та інших місць, де вони утримуються;
– не торкайтеся без належного захисту мертвих чи хворих птахів чи забитої птиці;
– мити руки після кожного контакту з птахами, як дикими, так і свійськими;
– не їжте м’ясо птиці, продукти птиці та яйця, які не пройшли належну термічну обробку при мінімальній температурі 70 ° C;
– ретельно вимийте, використовуючи миючий засіб, всі предмети, що потрапили в контакт із сирою птицею (наприклад, дошки, ножі, тарілки);
– пам’ятайте, що заморожування м’яса птиці не знищує вірус грипу;
– стежте, щоб сире м’ясо птиці не контактувало з іншими харчовими продуктами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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