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На польських фермах біля Волині виявили спалах пташиного грипу

На польських фермах біля Волині виявили спалах пташиного грипу
Влада на сході Польщі стверджує, що пташиний грип є причиною загибелі щонайменше 25 тис. індиків на птахофабриках біля кордонів країни з Україною та Білоруссю.

Про це повідомила агенція Associated Press.

Польські ветеринарні органи у четвер планували забити десятки тисяч птахів у районі Любартова, головного регіону птахівництва країни. Поліція заблокувала доступ до враженого району.

Головний ветеринар Люблінського воєводства Павел Пйотровський підтвердив, що смертельний вірус H5N8 був причиною смерті індиків у двох фермах у селі Старий Устимів, розташованого за 45 кілометрів від кордонів з Україною та Білоруссю. Зауважимо, що люблінське воєводство межує зі Львівщиною та Волинню.

Агенція Reuters з посиланням на владу районів, уражених пташиним грипом, повідомила, що підтип високопатогенного пташиного грипу H5N8, виявлений в індиків, також може загрожувати людям.

Наразі невідомо, як вірус пташиного грипу потрапив на ферми.

Волинський обласний лаболаторний центр опублікував рекомендації, яких треба дотримуватися, щоб уникнути ризику зараження вірусом пташиного грипу:

– забезпечити, щоб діти уникали місць існування диких птахів, птахофабрик та інших місць, де вони утримуються;
– не торкайтеся без належного захисту мертвих чи хворих птахів чи забитої птиці;
– мити руки після кожного контакту з птахами, як дикими, так і свійськими;
– не їжте м’ясо птиці, продукти птиці та яйця, які не пройшли належну термічну обробку при мінімальній температурі 70 ° C;
– ретельно вимийте, використовуючи миючий засіб, всі предмети, що потрапили в контакт із сирою птицею (наприклад, дошки, ножі, тарілки);
– пам’ятайте, що заморожування м’яса птиці не знищує вірус грипу;
– стежте, щоб сире м’ясо птиці не контактувало з іншими харчовими продуктами.

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Теги: пташиний грип, Польща, вірус, спалах
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