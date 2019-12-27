Ранкове зіткнення на проспекті Перемоги: потерпіла – пасажирка таксі. ФОТО

сталася ДТП. Наразі відомі деталі ранкового зіткнення.



Про них повідомляє "Суспільне Волині" у



Водій таксі Володимир Щур запевняє, що в нього, виїхавши на зустрічну смугу, в'їхав автомобіль Mercedes. Відомо, що потерпіла молода жінка – пасажирка таксі.



У травмпункті Луцької міської клінічної лікарні кажуть, що надали невідкладну допомогу, наклали шви на голову й відпустили потерпілу додому.



На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вранці 4 січня на проспекті Перемоги. Наразі відомі деталі ранкового зіткнення.Про них повідомляє "Суспільне Волині" у Facebook Водій таксізапевняє, що в нього, виїхавши на зустрічну смугу, в'їхав автомобіль Mercedes. Відомо, що потерпіла молода жінка – пасажирка таксі.У травмпункті Луцької міської клінічної лікарні кажуть, що надали невідкладну допомогу, наклали шви на голову й відпустили потерпілу додому.На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.

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