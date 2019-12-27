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Ранкове зіткнення на проспекті Перемоги: потерпіла – пасажирка таксі. ФОТО

Ранкове зіткнення на проспекті Перемоги: потерпіла – пасажирка таксі. ФОТО
У Луцьку вранці 4 січня на проспекті Перемоги сталася ДТП. Наразі відомі деталі ранкового зіткнення.

Про них повідомляє "Суспільне Волині" у Facebook.

Водій таксі Володимир Щур запевняє, що в нього, виїхавши на зустрічну смугу, в'їхав автомобіль Mercedes. Відомо, що потерпіла молода жінка – пасажирка таксі.

У травмпункті Луцької міської клінічної лікарні кажуть, що надали невідкладну допомогу, наклали шви на голову й відпустили потерпілу додому.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.

Ранкове зіткнення на проспекті Перемоги: потерпіла – пасажирка таксі. ФОТО
Ранкове зіткнення на проспекті Перемоги: потерпіла – пасажирка таксі. ФОТО
Ранкове зіткнення на проспекті Перемоги: потерпіла – пасажирка таксі. ФОТО
Ранкове зіткнення на проспекті Перемоги: потерпіла – пасажирка таксі. ФОТО

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Теги: ДТП, проспект Перемоги, аварія, Луцьк
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Коментарі 1
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А все від того, що їхали без ікони Пресвятої Богородиці. Іхали би з нею не було би аваії.
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