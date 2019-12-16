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Українці не готові, – Епіфаній про перенесення дати Різдва

Українці не готові, – Епіфаній про перенесення дати Різдва
Наразі в Україні точаться багато дискусій щодо реформи календаря, однак український народ поки не готовий до неї.

Про це у програмі Радіо Свобода "Суботнє інтерв’ю" заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

"Ми зараз бачимо, що точаться дискусії щодо календарного питання стосовно реформи календаря, але це питання є досить складним. Український народ поки не готовий до календарної реформи", - сказав Епіфаній.

Він зазначив, що коли усі православні помісні церкви об'єднаються, то тоді буде легше ухвалити відповідне рішення.

На думку предстоятеля ПЦУ, спочатку потрібно здійснити велику просвітницьку роботу.

“В єпархіях проведемо опитування, побачимо який відсоток за перенесення, який проти. Будемо аналізувати, працювати. В майбутньому, думаю, це питання буде вирішено позитивно”, – додав Епіфаній.

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Теги: Різдво, Епіфаній, перенесення, церква, дата
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Коментарі 1
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Українців ніяк не може покинути рабська залежність від кацапської секти .
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