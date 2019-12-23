Біля Луцька згоріло авто





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Інформують, що загорання сталося приблизно о 18 годині поблизу церкви та готелю "Кедем".



З вогнем боролися дві пожежні машини. На місці події працювали патрульні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Липини на вулиці Теремнівській ввечері 4 січня згорів автомобіль. За попередньою інформацією, вогонь пошкодив автомобіль марки Volvo.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.Інформують, що загорання сталося приблизно о 18 годині поблизу церкви та готелю "Кедем".З вогнем боролися дві пожежні машини. На місці події працювали патрульні.

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