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Біля Луцька згоріло авто

Біля Луцька згоріло авто
В селі Липини на вулиці Теремнівській ввечері 4 січня згорів автомобіль. За попередньою інформацією, вогонь пошкодив автомобіль марки Volvo.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Інформують, що загорання сталося приблизно о 18 годині поблизу церкви та готелю "Кедем".

З вогнем боролися дві пожежні машини. На місці події працювали патрульні.

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Теги: Липини, пожежа, Теремнівська, авто
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