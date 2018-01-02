Що відбувається з організмом під час прийому алкоголю





Алкогольні напої є частим елементом святкувань. Відомо, що алкоголь – особливо у великих кількостях – завдає шкоди, проте як саме це працює? Розповідаємо про вплив алкоголю на організм людини, -



Коли людина тільки вжила алкоголь, приблизно 20-30 відсотків останнього практично відразу ж надходить в кров, через слизову оболонку шлунка. Частина, що залишилася ж надходить в кров повільніше – через тонку кишку. Опинившись в крові, алкоголь потрапляє практично в кожну тканину тіла через проникність клітинних мембран.



Те, наскільки швидко збільшується рівень концентрації алкоголю в крові при вживанні спиртного, і зв’язані з ним ефекти залежать від ряду факторів: від ваги людини, віку, статі, конституції, здоров’я в цілому, вживання, наприклад, будь-яких медикаментів. Втім, алкоголь так чи інакше негативно впливає на організм: просто більш високий його вміст у крові означає підвищений ризик.



Організм намагається вивести алкоголь, який опинився в кровотоці. Більше 10 відсотків виводяться легкими через дихання і нирками через сечу. Виведення ж решти алкоголю бере на себе печінку, якій, як відомо, виявляється найбільшої шкоди. Так, в печінці алкоголь перетворюється на ацетальдегід, який є токсичним і, накопичуючись, може призводити до розвитку раку (взагалі ж, ацетальдегід має розщеплюватися за участю печінкових ферментів, перетворюючись в ацетат).



Крім того, надмірне вживання алкоголю може призводити до ожиріння печінкових клітин – жирового гепатозу: останній, в свою чергу, може привести до запалення печінки, що називається алкогольним гепатитом. Вживання алкоголю у великих кількостях, особливо з наявністю гепатиту, може призвести до цирозу печінки: він трапляється, коли клітини печінки настільки пошкоджені, що вже не здатні до відновлення. Якщо людина з цирозом продовжить вживати спиртне, у нього може розвинутися і рак печінки.



Алкоголь сильно впливає і на мозок і центральну нервову систему (ЦНС). По‑перше, вживання спиртного підвищує рівень таких важливих нейромедіаторів, як гамма-аміномасляна кислота і дофамін. Перший відповідає за гальмування ЦНС, в той час як дофамін відповідає, зокрема, за почуття задоволення, будучи частиною «системи винагороди» мозку. Надмірна кількість цих нейротрансмітерів може призводити до утрудненого дихання, високого кров’яного тиску, збільшеної частоти серцевих скорочень, проблем зі сном, марення, галюцинацій, спазмів і підвищення агресивності і депресивності.



Вживання спиртного призводить до підвищення рівня ендорфінів, які здатні зменшувати біль і впливати на емоційний стан: у нормі їх вироблення пов’язана, наприклад, із заняттями спортом, сексуальною активністю, прослуховуванням улюбленої музики, смачною їжею. Підвищені ж рівні ендорфінів можуть викликати депресію, знижений сексуальний потяг, сильну втому та інші проблеми. Відомо вплив алкоголю на ЦНС, що приводить до таких короткочасних ефектів, як невиразна мова, нечітке зір, ослаблені м’язи, уповільнена реакція і ослаблена пам’ять. Коли алкоголь вживається в надмірних кількостях, він може призводити до пошкодження клітин в ЦНС і викликати невропатію, захворювання периферичних нервів.



Алкоголь має й інші негативні ефекти на організм людини, і навіть з урахуванням тільки тих, що описані вище, очевидно, що найкраще в принципі відмовитися від вживання спиртних напоїв. У 2017 році МОЗ повідомив норми споживання алкоголю, які несуть низькі ризики для здоров’я: для чоловіків це 210 грамів етилового спирту на тиждень, а для жінок — 140 грамів спирту на тиждень. Втім, в одному з недавніх досліджень фахівці дійшли висновку, що доза спирту не повинна перевищувати 100 грамів у тиждень: при її перевищенні, як показали дослідники, зменшується очікувана тривалість життя. Так що свята краще закінчувати, а вихідні дні, що залишилися провести, гуляючи і займаючись спортом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зазвичай люди навіть не здогадуються про те, як алкоголь діє на мозок і інші органи.Алкогольні напої є частим елементом святкувань. Відомо, що алкоголь – особливо у великих кількостях – завдає шкоди, проте як саме це працює? Розповідаємо про вплив алкоголю на організм людини, - пише ukrhealth.netКоли людина тільки вжила алкоголь, приблизно 20-30 відсотків останнього практично відразу ж надходить в кров, через слизову оболонку шлунка. Частина, що залишилася ж надходить в кров повільніше – через тонку кишку. Опинившись в крові, алкоголь потрапляє практично в кожну тканину тіла через проникність клітинних мембран.Те, наскільки швидко збільшується рівень концентрації алкоголю в крові при вживанні спиртного, і зв’язані з ним ефекти залежать від ряду факторів: від ваги людини, віку, статі, конституції, здоров’я в цілому, вживання, наприклад, будь-яких медикаментів. Втім, алкоголь так чи інакше негативно впливає на організм: просто більш високий його вміст у крові означає підвищений ризик.Організм намагається вивести алкоголь, який опинився в кровотоці. Більше 10 відсотків виводяться легкими через дихання і нирками через сечу. Виведення ж решти алкоголю бере на себе печінку, якій, як відомо, виявляється найбільшої шкоди. Так, в печінці алкоголь перетворюється на ацетальдегід, який є токсичним і, накопичуючись, може призводити до розвитку раку (взагалі ж, ацетальдегід має розщеплюватися за участю печінкових ферментів, перетворюючись в ацетат).Крім того, надмірне вживання алкоголю може призводити до ожиріння печінкових клітин – жирового гепатозу: останній, в свою чергу, може привести до запалення печінки, що називається алкогольним гепатитом. Вживання алкоголю у великих кількостях, особливо з наявністю гепатиту, може призвести до цирозу печінки: він трапляється, коли клітини печінки настільки пошкоджені, що вже не здатні до відновлення. Якщо людина з цирозом продовжить вживати спиртне, у нього може розвинутися і рак печінки.Алкоголь сильно впливає і на мозок і центральну нервову систему (ЦНС). По‑перше, вживання спиртного підвищує рівень таких важливих нейромедіаторів, як гамма-аміномасляна кислота і дофамін. Перший відповідає за гальмування ЦНС, в той час як дофамін відповідає, зокрема, за почуття задоволення, будучи частиною «системи винагороди» мозку. Надмірна кількість цих нейротрансмітерів може призводити до утрудненого дихання, високого кров’яного тиску, збільшеної частоти серцевих скорочень, проблем зі сном, марення, галюцинацій, спазмів і підвищення агресивності і депресивності.Вживання спиртного призводить до підвищення рівня ендорфінів, які здатні зменшувати біль і впливати на емоційний стан: у нормі їх вироблення пов’язана, наприклад, із заняттями спортом, сексуальною активністю, прослуховуванням улюбленої музики, смачною їжею. Підвищені ж рівні ендорфінів можуть викликати депресію, знижений сексуальний потяг, сильну втому та інші проблеми. Відомо вплив алкоголю на ЦНС, що приводить до таких короткочасних ефектів, як невиразна мова, нечітке зір, ослаблені м’язи, уповільнена реакція і ослаблена пам’ять. Коли алкоголь вживається в надмірних кількостях, він може призводити до пошкодження клітин в ЦНС і викликати невропатію, захворювання периферичних нервів.Алкоголь має й інші негативні ефекти на організм людини, і навіть з урахуванням тільки тих, що описані вище, очевидно, що найкраще в принципі відмовитися від вживання спиртних напоїв. У 2017 році МОЗ повідомив норми споживання алкоголю, які несуть низькі ризики для здоров’я: для чоловіків це 210 грамів етилового спирту на тиждень, а для жінок — 140 грамів спирту на тиждень. Втім, в одному з недавніх досліджень фахівці дійшли висновку, що доза спирту не повинна перевищувати 100 грамів у тиждень: при її перевищенні, як показали дослідники, зменшується очікувана тривалість життя. Так що свята краще закінчувати, а вихідні дні, що залишилися провести, гуляючи і займаючись спортом.

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