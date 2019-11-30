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У торговому закладі на Волині вилучили контрафактний алкоголь на 400 тисяч. ФОТО

У торговому закладі на Волині вилучили контрафактний алкоголь на 400 тисяч. ФОТО
Триває боротьба волинських правоохоронців із незаконним обігом в області підакцизних товарів.

Про ситуацію повідомили у прес-службі прокуратури Волині.

Так, у рамках досудового розслідування кримінального провадження про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збут підакцизних товарів, а також про незаконні оборудки із марками акцизного податку працівники податкової міліції за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури Волинської області провели огляд у торговому закладі в Нововолинську, у ході якого виявили й вилучили 1670 літрів контрафактних алкогольних напоїв та марки акцизного податку з ознаками підробки. Вартість вилученого - близько 400 тис. грн.,

Правоохоронці вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконного промислу, до передбаченої законом відповідальності.

У торговому закладі на Волині вилучили контрафактний алкоголь на 400 тисяч. ФОТО
У торговому закладі на Волині вилучили контрафактний алкоголь на 400 тисяч. ФОТО
У торговому закладі на Волині вилучили контрафактний алкоголь на 400 тисяч. ФОТО
У торговому закладі на Волині вилучили контрафактний алкоголь на 400 тисяч. ФОТО


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Теги: Прокуратура, Волинь, алкоголь, акциз, кримінал, Нововолинськ
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