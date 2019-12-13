вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин травмувався в Карпатах під час катання на лижах

Волинянин травмувався в Карпатах під час катання на лижах
Житель Волині отримав травми під час катання на лижах на одному із гірських масивів Українських Карпат.

Про це повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 5 січня під час катання на лижах, на горі Високий Верх, що знаходиться на території Сколівського району Львівської області, між селами Волосянка і Верхня Рожанка, травмувався волинянин. 30-річний житель села Дерно Ківерцівського району Волинської області отримав травму лівої ноги.

Крім волинянина на Високому Версі 5 січня травмувалися 15-річна мешканка міста Кишинів та 19 річна рівненчанка.

Допомогу постраждалим надавали працівники відділення Славської пошуково-рятувальної групи.

Довідка:
Висо́кий Верх — гора в Українських Карпатах, у масиві Сколівські Бескиди. Розташована в межах Сколівського району Львівської області, між селами Волосянка і Верхня Рожанка.

Висота гори 1242 м над р. м. Східний та північно-східний схил дуже крутий, північно-західний — пологий, поступово знижується в долину річки Славки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Львівщина, травми
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Палиця Ігор
Палиця вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Волинянин травмувався в Карпатах під час катання на лижах
Сьогодні, 10:22
Онкохворий волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, потребує допомоги
Сьогодні, 09:53
6 січня: традиції, звичаї, прикмети
Сьогодні, 09:10
Волинська громада закупить 100 тонн твердого палива
Сьогодні, 08:21
На кордоні з Росією хочуть встановити пам`ятник Степану Бандері
Сьогодні, 07:36
Схожі новини
Перекинувся міжнародний автобус, яким кермував волинянин: постраждали люди Перекинувся міжнародний автобус, яким кермував волинянин: постраждали люди
13 грудень, 2019, 10:41
На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 15 працівників, а травмувалось – 102 На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 15 працівників, а травмувалось – 102
13 серпень, 2019, 10:51
В «Ягодині» у далекобійника вилучили «зайвого» товару на півтора мільйона В «Ягодині» у далекобійника вилучили «зайвого» товару на півтора мільйона
26 квітень, 2019, 12:41
6 людей травмувалися в аваріях на Волині 6 людей травмувалися в аваріях на Волині
30 жовтень, 2018, 10:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин травмувався в Карпатах під час катання на лижах
Сьогодні, 10:22
 0
Онкохворий волинянин, у якого пухлина врослася у сусідні органи, потребує допомоги
Сьогодні, 09:53
 0
6 січня: традиції, звичаї, прикмети
Сьогодні, 09:10
 0
Волинська громада закупить 100 тонн твердого палива
Сьогодні, 08:21
 0
На кордоні з Росією хочуть встановити пам`ятник Степану Бандері
Сьогодні, 07:36
 0
Медіа
відео
1/8