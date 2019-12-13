Волинянин травмувався в Карпатах під час катання на лижах
Сьогодні, 10:22
Житель Волині отримав травми під час катання на лижах на одному із гірських масивів Українських Карпат.
Про це повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 5 січня під час катання на лижах, на горі Високий Верх, що знаходиться на території Сколівського району Львівської області, між селами Волосянка і Верхня Рожанка, травмувався волинянин. 30-річний житель села Дерно Ківерцівського району Волинської області отримав травму лівої ноги.
Крім волинянина на Високому Версі 5 січня травмувалися 15-річна мешканка міста Кишинів та 19 річна рівненчанка.
Допомогу постраждалим надавали працівники відділення Славської пошуково-рятувальної групи.
Довідка:
Висо́кий Верх — гора в Українських Карпатах, у масиві Сколівські Бескиди. Розташована в межах Сколівського району Львівської області, між селами Волосянка і Верхня Рожанка.
Висота гори 1242 м над р. м. Східний та північно-східний схил дуже крутий, північно-західний — пологий, поступово знижується в долину річки Славки.
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Про це повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 5 січня під час катання на лижах, на горі Високий Верх, що знаходиться на території Сколівського району Львівської області, між селами Волосянка і Верхня Рожанка, травмувався волинянин. 30-річний житель села Дерно Ківерцівського району Волинської області отримав травму лівої ноги.
Крім волинянина на Високому Версі 5 січня травмувалися 15-річна мешканка міста Кишинів та 19 річна рівненчанка.
Допомогу постраждалим надавали працівники відділення Славської пошуково-рятувальної групи.
Довідка:
Висо́кий Верх — гора в Українських Карпатах, у масиві Сколівські Бескиди. Розташована в межах Сколівського району Львівської області, між селами Волосянка і Верхня Рожанка.
Висота гори 1242 м над р. м. Східний та північно-східний схил дуже крутий, північно-західний — пологий, поступово знижується в долину річки Славки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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