Волинянин травмувався в Карпатах під час катання на лижах

Житель Волині отримав травми під час катання на лижах на одному із гірських масивів Українських Карпат.Про це повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.Так, 5 січня під час катання на лижах, на горі Високий Верх, що знаходиться на території Сколівського району Львівської області, між селами Волосянка і Верхня Рожанка, травмувався волинянин. 30-річний житель села Дерно Ківерцівського району Волинської області отримав травму лівої ноги.Крім волинянина на Високому Версі 5 січня травмувалися 15-річна мешканка міста Кишинів та 19 річна рівненчанка.Допомогу постраждалим надавали працівники відділення Славської пошуково-рятувальної групи.Висо́кий Верх — гора в Українських Карпатах, у масиві Сколівські Бескиди. Розташована в межах Сколівського району Львівської області, між селами Волосянка і Верхня Рожанка.Висота гори 1242 м над р. м. Східний та північно-східний схил дуже крутий, північно-західний — пологий, поступово знижується в долину річки Славки.