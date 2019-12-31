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«Укрзалізниця» уклала договір про придбання 40 локомотивів

«Укрзалізниця» уклала договір про придбання 40 локомотивів
Укрзалізниця, Міністерство інфраструктури України та корпорація General Electric підписали меморандум щодо придбання 40 локомотивів GE.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці у соцмережі.

“Вважаємо, що це 100% перемога”, – йдеться у повідомленні.

Раніше в Мінінфраструктури повідомляли, що 40 локомотивів General Electric планується придбати в 2020 році.

Підписаний меморандум передбачає спільну роботу сторін для укладення договорів поставки в 2020 році 40 нових локомотивів серії TE33AC корпорації General Electric і надання послуг з технічного обслуговування для 70 таких локомотивів.

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Теги: Укрзалізниця
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