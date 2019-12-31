«Укрзалізниця» уклала договір про придбання 40 локомотивів





Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці у соцмережі.



“Вважаємо, що це 100% перемога”, – йдеться у повідомленні.



Раніше в Мінінфраструктури повідомляли, що 40 локомотивів General Electric планується придбати в 2020 році.



Підписаний меморандум передбачає спільну роботу сторін для укладення договорів поставки в 2020 році 40 нових локомотивів серії TE33AC корпорації General Electric і надання послуг з технічного обслуговування для 70 таких локомотивів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Укрзалізниця, Міністерство інфраструктури України та корпорація General Electric підписали меморандум щодо придбання 40 локомотивів GE.Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці у соцмережі.“Вважаємо, що це 100% перемога”, – йдеться у повідомленні.Раніше в Мінінфраструктури повідомляли, що 40 локомотивів General Electric планується придбати в 2020 році.Підписаний меморандум передбачає спільну роботу сторін для укладення договорів поставки в 2020 році 40 нових локомотивів серії TE33AC корпорації General Electric і надання послуг з технічного обслуговування для 70 таких локомотивів.

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