«Укрзалізниця» уклала договір про придбання 40 локомотивів
Сьогодні, 12:03
Укрзалізниця, Міністерство інфраструктури України та корпорація General Electric підписали меморандум щодо придбання 40 локомотивів GE.
Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці у соцмережі.
“Вважаємо, що це 100% перемога”, – йдеться у повідомленні.
Раніше в Мінінфраструктури повідомляли, що 40 локомотивів General Electric планується придбати в 2020 році.
Підписаний меморандум передбачає спільну роботу сторін для укладення договорів поставки в 2020 році 40 нових локомотивів серії TE33AC корпорації General Electric і надання послуг з технічного обслуговування для 70 таких локомотивів.
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Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці у соцмережі.
“Вважаємо, що це 100% перемога”, – йдеться у повідомленні.
Раніше в Мінінфраструктури повідомляли, що 40 локомотивів General Electric планується придбати в 2020 році.
Підписаний меморандум передбачає спільну роботу сторін для укладення договорів поставки в 2020 році 40 нових локомотивів серії TE33AC корпорації General Electric і надання послуг з технічного обслуговування для 70 таких локомотивів.
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