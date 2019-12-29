Екстренер «Волині» очолить європейський клуб

Колишній коуч луцької "Волині" та київського "Динамо"очолив словацький "Нітру".Умови співпраці українського тренера зі словацьким клубом залишаються невідомими, - пише "Газета ua".В першу чергу Дем'яненко відомий по роботі з "Динамо" - киян він очолював з 2005 по 2007 рік. Пізніше наставник тренував азербайджанський "Нефтчі" і "Насаф" з Узбекистану.Останнім клубом 60-річного фахівця була "Волинь", яку він тренував з 2012 по 2013 рік.За підсумками 18 турів "Нітра" займає передостаннє місце в чемпіонаті Словаччини. Але продовжує боротьбу у Кубку країни.