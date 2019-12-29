Екстренер «Волині» очолить європейський клуб
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Колишній коуч луцької "Волині" та київського "Динамо" Анатолій Дем'яненко очолив словацький "Нітру".
Умови співпраці українського тренера зі словацьким клубом залишаються невідомими, - пише "Газета ua".
В першу чергу Дем'яненко відомий по роботі з "Динамо" - киян він очолював з 2005 по 2007 рік. Пізніше наставник тренував азербайджанський "Нефтчі" і "Насаф" з Узбекистану.
Останнім клубом 60-річного фахівця була "Волинь", яку він тренував з 2012 по 2013 рік.
За підсумками 18 турів "Нітра" займає передостаннє місце в чемпіонаті Словаччини. Але продовжує боротьбу у Кубку країни.
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Умови співпраці українського тренера зі словацьким клубом залишаються невідомими, - пише "Газета ua".
В першу чергу Дем'яненко відомий по роботі з "Динамо" - киян він очолював з 2005 по 2007 рік. Пізніше наставник тренував азербайджанський "Нефтчі" і "Насаф" з Узбекистану.
Останнім клубом 60-річного фахівця була "Волинь", яку він тренував з 2012 по 2013 рік.
За підсумками 18 турів "Нітра" займає передостаннє місце в чемпіонаті Словаччини. Але продовжує боротьбу у Кубку країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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