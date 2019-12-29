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Екстренер «Волині» очолить європейський клуб

Екстренер «Волині» очолить європейський клуб
Колишній коуч луцької "Волині" та київського "Динамо" Анатолій Дем'яненко очолив словацький "Нітру".

Умови співпраці українського тренера зі словацьким клубом залишаються невідомими, - пише "Газета ua".

В першу чергу Дем'яненко відомий по роботі з "Динамо" - киян він очолював з 2005 по 2007 рік. Пізніше наставник тренував азербайджанський "Нефтчі" і "Насаф" з Узбекистану.

Останнім клубом 60-річного фахівця була "Волинь", яку він тренував з 2012 по 2013 рік.

За підсумками 18 турів "Нітра" займає передостаннє місце в чемпіонаті Словаччини. Але продовжує боротьбу у Кубку країни.

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Теги: Анатолый Дем`яненко, футбол, Волинь
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