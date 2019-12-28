Трагедія на Волині: корова вбила молодого чоловіка
Сьогодні, 09:22
У селі Липа Горохівського району 30-річного чоловіка на смерть убила корова.
Відомо, що вранці молодий господар пішов у хлів напувати худобу. Рідні, не дочекавшись його звідти, поспішили вслід, однак чоловіка застали вже без ознак життя, - пише газета Волинь-нова.
Вірогідно, що волинянина вдарила у висок корова. Смерть наступила раптово.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відомо, що вранці молодий господар пішов у хлів напувати худобу. Рідні, не дочекавшись його звідти, поспішили вслід, однак чоловіка застали вже без ознак життя, - пише газета Волинь-нова.
Вірогідно, що волинянина вдарила у висок корова. Смерть наступила раптово.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
В Ірані назвали попередню причину катастрофи літака МАУ
Сьогодні, 09:43
Собор Пресвятої Богородиці: що не можна робити 8 січня
Сьогодні, 09:33
Трагедія на Волині: корова вбила молодого чоловіка
Сьогодні, 09:22
Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 8 січня
Сьогодні, 09:06
Медіа