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Трагедія на Волині: корова вбила молодого чоловіка

Трагедія на Волині: корова вбила молодого чоловіка
У селі Липа Горохівського району 30-річного чоловіка на смерть убила корова.

Відомо, що вранці молодий господар пішов у хлів напувати худобу. Рідні, не дочекавшись його звідти, поспішили вслід, однак чоловіка застали вже без ознак життя, - пише газета Волинь-нова.

Вірогідно, що волинянина вдарила у висок корова. Смерть наступила раптово.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: корова, смерть, Волинь
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