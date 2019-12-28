Трагедія на Волині: корова вбила молодого чоловіка





Відомо, що вранці молодий господар пішов у хлів напувати худобу. Рідні, не дочекавшись його звідти, поспішили вслід, однак чоловіка застали вже без ознак життя, - пише газета



Вірогідно, що волинянина вдарила у висок корова. Смерть наступила раптово.



Головне фото - ілюстративне.

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