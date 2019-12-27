Відомі нові деталі про розбійний напад на «Європошту» на проспекті Волі у Луцьку

Нападником на відділення «Європошти» у Луцьку був 55-річний чоловік, уродженець села Боровичі Маневицького району Волинської області. Його взяли під варту.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду від 30 грудня.Нагадаємо, що вранці 27 грудня в чергову частину ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення про, що на проспекті Волі у Луцьку. Внаслідок злочину постраждав директор фінустанови. В області негайно ввели у дію спеціальну поліцейську операцію. ЗгодомУ документі, оприлюдненому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, також повідомили деякі деталі, про які раніше не було відомо.Зокрема, в ухвалі йдеться про те, що з метою пограбування фінансової установи чоловік вистрелив з револьвера у скроню потерпілому. А після того ще й, застосовуючи пластикові хомути, зв’язав йому руки.Далі ж розбійник напав на касира філії ПАТ «Фінансова компанія «Європошта», яка саме прийшла на роботу, погрожуючи револьвером, аби та відкрила сейф та віддала гроші. У цей час інша жінка, користуючись тим, що нападник втратив її з поля зору, зачинилась в обмінному пункті, натиснула на кнопку виклику охорони та повідомила про напад оператора служби «102».Розуміючи, що заволодіти грошовими коштами не вдасться, розбійник втік.Луцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою до 25 лютого 2020 року включно.