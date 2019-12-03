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ТОП найоплачуваніших вакансій Волині із зарплатою від 14 до 25 тисяч. ПЕРЕЛІК

ТОП найоплачуваніших вакансій Волині із зарплатою від 14 до 25 тисяч. ПЕРЕЛІК
Рекрутери Волинського обласного центру зайнятості підготували вакансії із високим рівнем заробітної плати – від 14 до 25 тисяч гривень. Серед вакансій – робота у різних сферах та напрямках й винагороду за неї теж пропонують різну.

Про ТОП найоплачуваніших вакансій Волині Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.

Так, найбільше – 25 тисяч гривень обіцяють водієві автотранспортних засобів за здійснення вантажних перевезень в міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (причіпні, тентовані, бортові і штори 100 м3).

На одне з волинських підприємств шукають також головного агронома. За належну організацію і забезпечення виконання технологічних процесів обіцяють 23 тисячі гривень, розглядатимуть кандидатури осіб, які готові приймати оптимальні рішення у сфері рослинництва.

За здійснення організаційно-технологічного керівництва в галузі рослинництва, організацію виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, визначення термінів та порядку проведення всіх робіт у рослинництві і ведення технічної документації, організацію ведення обліку і встановлення звітності працівник на іншій вакантній посаді агронома отримуватиме оклад 15 тисяч гривень.

Сталевару за ведення технологічного процесу виплавки сталі та сплавів в електропечах різних типів обіцяють зарплатню у розмірі 20 тисяч гривень. Зазначають, що цій професії охочих можуть навчити «з нуля» на виробництві.

Начальнику служби роботи з персоналом та документаційного забезпечення роботодавці Волині готові платити 18 190 гривень. Обов’язки: повинен знати методику планування і прогнозування потреби персоналу, систему стандартів з праці трудових і соціальних нормативів, основи соціології та психології праці, етику ділового спілкування, трудове законодавство. Вимагають досвід роботи від 3 років на посаді керівника кадрової служби виробничого підприємства.

Бухгалтеру зі знанням 1-С бухгалтерії пропонують отримувати 17 000 гривень. Головний бухгалтер повинен забезпечувати раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах.

По 15 тисяч гривень платитимуть на таких посадах: підсобний робітник на підприємстві, керуючий виробничо-господарською діяльністю ферми з обов’язками розроблення завдань з виробництва та продажу сільськогосподарської продукції, інженер-механік (груповий), який повинен розробляти графіки технічного обслуговування, оглядів та ремонтних робі, інженер-технолог, що контролюватиме виконання технологічних процесів виготовлення фасонних відливок та тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва у Луцький, Локачинський і Рожищенський райони.

Трохи менше – 14 000 будуть платити за роботу з металоконструкціями електрозварнику.

Більше інформації щодо вакансій – за телефоном: 067 199 02 68.

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Теги: ТОП вакансій, Волинь, робота, ВОЦЗ, центр зайнятості, вакансії
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