ТОП найоплачуваніших вакансій Волині із зарплатою від 14 до 25 тисяч. ПЕРЕЛІК

Рекрутери Волинського обласного центру зайнятості підготували вакансії із високим рівнем заробітної плати – від 14 до 25 тисяч гривень. Серед вакансій – робота у різних сферах та напрямках й винагороду за неї теж пропонують різну.Про ТОП найоплачуваніших вакансій Волиніповідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.Так, найбільше –гривень обіцяютьавтотранспортних засобів за здійснення вантажних перевезень в міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (причіпні, тентовані, бортові і штори 100 м3).На одне з волинських підприємств шукають також. За належну організацію і забезпечення виконання технологічних процесів обіцяютьгривень, розглядатимуть кандидатури осіб, які готові приймати оптимальні рішення у сфері рослинництва.За здійснення організаційно-технологічного керівництва в галузі рослинництва, організацію виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, визначення термінів та порядку проведення всіх робіт у рослинництві і ведення технічної документації, організацію ведення обліку і встановлення звітності працівник на іншій вакантній посадіотримуватиме окладгривень.за ведення технологічного процесу виплавки сталі та сплавів в електропечах різних типів обіцяють зарплатню у розмірігривень. Зазначають, що цій професії охочих можуть навчити «з нуля» на виробництві.роботи з персоналом та документаційного забезпечення роботодавці Волині готові платити. Обов’язки: повинен знати методику планування і прогнозування потреби персоналу, систему стандартів з праці трудових і соціальних нормативів, основи соціології та психології праці, етику ділового спілкування, трудове законодавство. Вимагають досвід роботи від 3 років на посаді керівника кадрової служби виробничого підприємства.Бухгалтеру зі знанням 1-С бухгалтерії пропонують отримуватигривень.повинен забезпечувати раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах.Погривень платитимуть на таких посадах:на підприємстві,з обов’язками розроблення завдань з виробництва та продажу сільськогосподарської продукції,(груповий), який повинен розробляти графіки технічного обслуговування, оглядів та ремонтних робі,, що контролюватиме виконання технологічних процесів виготовлення фасонних відливок тау Луцький, Локачинський і Рожищенський райони.Трохи менше –будуть платити за роботу з металоконструкціями