ТОП найоплачуваніших вакансій Волині із зарплатою від 14 до 25 тисяч. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 13:54
Рекрутери Волинського обласного центру зайнятості підготували вакансії із високим рівнем заробітної плати – від 14 до 25 тисяч гривень. Серед вакансій – робота у різних сферах та напрямках й винагороду за неї теж пропонують різну.
Про ТОП найоплачуваніших вакансій Волині Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, найбільше – 25 тисяч гривень обіцяють водієві автотранспортних засобів за здійснення вантажних перевезень в міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (причіпні, тентовані, бортові і штори 100 м3).
На одне з волинських підприємств шукають також головного агронома. За належну організацію і забезпечення виконання технологічних процесів обіцяють 23 тисячі гривень, розглядатимуть кандидатури осіб, які готові приймати оптимальні рішення у сфері рослинництва.
За здійснення організаційно-технологічного керівництва в галузі рослинництва, організацію виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, визначення термінів та порядку проведення всіх робіт у рослинництві і ведення технічної документації, організацію ведення обліку і встановлення звітності працівник на іншій вакантній посаді агронома отримуватиме оклад 15 тисяч гривень.
Сталевару за ведення технологічного процесу виплавки сталі та сплавів в електропечах різних типів обіцяють зарплатню у розмірі 20 тисяч гривень. Зазначають, що цій професії охочих можуть навчити «з нуля» на виробництві.
Начальнику служби роботи з персоналом та документаційного забезпечення роботодавці Волині готові платити 18 190 гривень. Обов’язки: повинен знати методику планування і прогнозування потреби персоналу, систему стандартів з праці трудових і соціальних нормативів, основи соціології та психології праці, етику ділового спілкування, трудове законодавство. Вимагають досвід роботи від 3 років на посаді керівника кадрової служби виробничого підприємства.
Бухгалтеру зі знанням 1-С бухгалтерії пропонують отримувати 17 000 гривень. Головний бухгалтер повинен забезпечувати раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах.
По 15 тисяч гривень платитимуть на таких посадах: підсобний робітник на підприємстві, керуючий виробничо-господарською діяльністю ферми з обов’язками розроблення завдань з виробництва та продажу сільськогосподарської продукції, інженер-механік (груповий), який повинен розробляти графіки технічного обслуговування, оглядів та ремонтних робі, інженер-технолог, що контролюватиме виконання технологічних процесів виготовлення фасонних відливок та тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва у Луцький, Локачинський і Рожищенський райони.
Трохи менше – 14 000 будуть платити за роботу з металоконструкціями електрозварнику.
Більше інформації щодо вакансій – за телефоном: 067 199 02 68.
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Про ТОП найоплачуваніших вакансій Волині Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, найбільше – 25 тисяч гривень обіцяють водієві автотранспортних засобів за здійснення вантажних перевезень в міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (причіпні, тентовані, бортові і штори 100 м3).
На одне з волинських підприємств шукають також головного агронома. За належну організацію і забезпечення виконання технологічних процесів обіцяють 23 тисячі гривень, розглядатимуть кандидатури осіб, які готові приймати оптимальні рішення у сфері рослинництва.
За здійснення організаційно-технологічного керівництва в галузі рослинництва, організацію виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, визначення термінів та порядку проведення всіх робіт у рослинництві і ведення технічної документації, організацію ведення обліку і встановлення звітності працівник на іншій вакантній посаді агронома отримуватиме оклад 15 тисяч гривень.
Сталевару за ведення технологічного процесу виплавки сталі та сплавів в електропечах різних типів обіцяють зарплатню у розмірі 20 тисяч гривень. Зазначають, що цій професії охочих можуть навчити «з нуля» на виробництві.
Начальнику служби роботи з персоналом та документаційного забезпечення роботодавці Волині готові платити 18 190 гривень. Обов’язки: повинен знати методику планування і прогнозування потреби персоналу, систему стандартів з праці трудових і соціальних нормативів, основи соціології та психології праці, етику ділового спілкування, трудове законодавство. Вимагають досвід роботи від 3 років на посаді керівника кадрової служби виробничого підприємства.
Бухгалтеру зі знанням 1-С бухгалтерії пропонують отримувати 17 000 гривень. Головний бухгалтер повинен забезпечувати раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах.
По 15 тисяч гривень платитимуть на таких посадах: підсобний робітник на підприємстві, керуючий виробничо-господарською діяльністю ферми з обов’язками розроблення завдань з виробництва та продажу сільськогосподарської продукції, інженер-механік (груповий), який повинен розробляти графіки технічного обслуговування, оглядів та ремонтних робі, інженер-технолог, що контролюватиме виконання технологічних процесів виготовлення фасонних відливок та тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва у Луцький, Локачинський і Рожищенський райони.
Трохи менше – 14 000 будуть платити за роботу з металоконструкціями електрозварнику.
Більше інформації щодо вакансій – за телефоном: 067 199 02 68.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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