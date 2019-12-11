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Боротьба за храм: у селі на Волині різдвяну службу відправили на подвір'ї церкви. ФОТО

Боротьба за храм: у селі на Волині різдвяну службу відправили на подвір'ї церкви. ФОТО
У селі Мишів, що на Іваничівщині, святкову різдвяну службу Божу відправили на подвір'ї храму Святого Миколая.

Світлини з богослужіння оприлюднив Alex Luhgovskyi на сторінці храму у Facebook, - повідомляє "Район. Іваничі".

Наразі храм опечатаний, а тому святкову службу провели на подвір'ї.

Нагадаємо, через конфліктну ситуацію церкву закрили та опечатали ще наприкінці 2019 року. Згодом представники правоохоронних органів організували зустріч, де планували вирішити, якій релігійній громаді належить церква. Проте домовитись так і не вдалося.

30 листопада у селі Мишів Іваничівського району біля храму відбулися збори селян. Люди зібралися через те, що прихильників ПЦУ зі священиком з лютого 2019 року не пускають до храму проводити богослужіння. Прихильники ж УПЦ розповідали, що більшість прихожан храму не голосували за перехід, тому церкву не віддадуть.

В лютому прихожани Свято-Миколаївської Церкви проголосували за те, щоб залишитися у складі Української православної церкви Московського патріархату.

Боротьба за храм: у селі на Волині різдвяну службу відправили на подвір'ї церкви. ФОТО
Боротьба за храм: у селі на Волині різдвяну службу відправили на подвір'ї церкви. ФОТО
Боротьба за храм: у селі на Волині різдвяну службу відправили на подвір'ї церкви. ФОТО
Боротьба за храм: у селі на Волині різдвяну службу відправили на подвір'ї церкви. ФОТО


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Теги: Іваничівський район, ПЦУ, УПЦ (МП), різдвяна служба
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