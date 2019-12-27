В авіакатастрофі в Ірані загинула уродженка Волині
Сьогодні, 15:56
Уродженка Нововолинська Юлія Сологуб була серед членів екіпажу на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
Нагадаємо, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України, що перевозив 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Всі, хто був на борту - загинули.
Серед загиблих - 11 українців, зокрема, 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.
Фото загиблих членів екіпажу розмістив на своїй сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ Євген Тєрєхов. На останній світлині - Юлія Сологуб.
"Екіпаж не гине, вони йдуть в небо...Світла пам’ять!", - написав Тєрєхов.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі.
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Нагадаємо, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України, що перевозив 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Всі, хто був на борту - загинули.
Серед загиблих - 11 українців, зокрема, 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.
Фото загиблих членів екіпажу розмістив на своїй сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ Євген Тєрєхов. На останній світлині - Юлія Сологуб.
"Екіпаж не гине, вони йдуть в небо...Світла пам’ять!", - написав Тєрєхов.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі.
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