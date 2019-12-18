Дівчата, які випали з вікна 7-го поверху у Луцьку, – сестри. ФОТО





Про це з місця події розповідає власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.



За попередньою інформацією, дівчатам – 15 і 16 років і вони були сестрами. Неповнолітні випали з 7-го поверху. Одну дівчину забрала карета швидкої допомоги, а інша розбилась на смерть. Відомо також, що батьки дівчат живуть у селі Лище Луцького району.



За словами сусідів квартири, з вікна якої випали дівчата, тут приблизно два місяці жили двоє студенток-сестер, які навчалися у Луцькому центрі професійно-технічної освіти. Днями до них приїхала сестра з Нововолинська. Ймовірно, саме вона та одна із двох рідних сестер і випали з вікна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна з вікна багатоповерхівки випали двоє дівчат 15 і 16-ти років.Про це з місця події розповідає власкорЗа попередньою інформацією, дівчатам – 15 і 16 років і вони були сестрами. Неповнолітні випали з 7-го поверху. Одну дівчину забрала карета швидкої допомоги, а інша розбилась на смерть. Відомо також, що батьки дівчат живуть у селі Лище Луцького району.За словами сусідів квартири, з вікна якої випали дівчата, тут приблизно два місяці жили двоє студенток-сестер, які навчалися у Луцькому центрі професійно-технічної освіти. Днями до них приїхала сестра з Нововолинська. Ймовірно, саме вона та одна із двох рідних сестер і випали з вікна.

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