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Дівчата, які випали з вікна 7-го поверху у Луцьку, – сестри. ФОТО

Дівчата, які випали з вікна 7-го поверху у Луцьку, – сестри. ФОТО
У Луцьку на вулиці Конякіна з вікна багатоповерхівки випали двоє дівчат 15 і 16-ти років.

Про це з місця події розповідає власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.

За попередньою інформацією, дівчатам – 15 і 16 років і вони були сестрами. Неповнолітні випали з 7-го поверху. Одну дівчину забрала карета швидкої допомоги, а інша розбилась на смерть. Відомо також, що батьки дівчат живуть у селі Лище Луцького району.

За словами сусідів квартири, з вікна якої випали дівчата, тут приблизно два місяці жили двоє студенток-сестер, які навчалися у Луцькому центрі професійно-технічної освіти. Днями до них приїхала сестра з Нововолинська. Ймовірно, саме вона та одна із двох рідних сестер і випали з вікна.

Дівчата, які випали з вікна 7-го поверху у Луцьку, – сестри. ФОТО
Дівчата, які випали з вікна 7-го поверху у Луцьку, – сестри. ФОТО
Дівчата, які випали з вікна 7-го поверху у Луцьку, – сестри. ФОТО
Дівчата, які випали з вікна 7-го поверху у Луцьку, – сестри. ФОТО
Дівчата, які випали з вікна 7-го поверху у Луцьку, – сестри. ФОТО

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Теги: смерть, Луцьк
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