Дівчата, які випали з вікна 7-го поверху у Луцьку, – сестри. ФОТО
Сьогодні, 16:27
У Луцьку на вулиці Конякіна з вікна багатоповерхівки випали двоє дівчат 15 і 16-ти років.
Про це з місця події розповідає власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
За попередньою інформацією, дівчатам – 15 і 16 років і вони були сестрами. Неповнолітні випали з 7-го поверху. Одну дівчину забрала карета швидкої допомоги, а інша розбилась на смерть. Відомо також, що батьки дівчат живуть у селі Лище Луцького району.
За словами сусідів квартири, з вікна якої випали дівчата, тут приблизно два місяці жили двоє студенток-сестер, які навчалися у Луцькому центрі професійно-технічної освіти. Днями до них приїхала сестра з Нововолинська. Ймовірно, саме вона та одна із двох рідних сестер і випали з вікна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це з місця події розповідає власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
За попередньою інформацією, дівчатам – 15 і 16 років і вони були сестрами. Неповнолітні випали з 7-го поверху. Одну дівчину забрала карета швидкої допомоги, а інша розбилась на смерть. Відомо також, що батьки дівчат живуть у селі Лище Луцького району.
За словами сусідів квартири, з вікна якої випали дівчата, тут приблизно два місяці жили двоє студенток-сестер, які навчалися у Луцькому центрі професійно-технічної освіти. Днями до них приїхала сестра з Нововолинська. Ймовірно, саме вона та одна із двох рідних сестер і випали з вікна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У центрі Луцька зіткнулися учбовий автомобіль та Mazda. ФОТО
Сьогодні, 16:45
Ще один суд на Волині взяли під охорону
Сьогодні, 16:37
Дівчата, які випали з вікна 7-го поверху у Луцьку, – сестри. ФОТО
Сьогодні, 16:27
В авіакатастрофі в Ірані загинула уродженка Волині
Сьогодні, 15:56
У Луцьку дві дівчини випали з вікна: одна з них загинула
Сьогодні, 15:55
Медіа