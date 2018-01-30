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У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО

У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
У Луцьку на вулиці Драгоманова,11 відкрили кав’ярню «Старе місто», де працює молодь із синдромом Дауна.

Заклад відкрив свої двері для відвідувачів у четвер, 9 січня.

Нагадаємо, кав’ярню з однойменною назвою у цьому ж місті ще у 2018 році відкрили атовці. Утім, у листопаді один із власників закладу Микола Кравчук повідомив про закриття закладу. Тепер же тут втілили інший проект.

Мама одного із хлопців, які працюють у закладі, Олена Мельник розповіла, що ідея проекту, де б себе реалізували «сонячні» люди, назріла вже давно.
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО

«Моєму сину вже 20 років. Коли він вчився у школі, виникали думки, що ж він робитиме після навчання. Він пішов у профтехучилище і здобув спеціальність «фотограф», але працевлаштуватися у нашому суспільстві виявилося важко», - зауважила вона. Батьки проаналізували ситуацію і побачили, що молодь із синдромом Дауна успішно працює в ресторанах та кав’ярнях у Польщі, США тощо, тож взяли ідею соціального бізнесу на озброєння і почали крок за кроком йти до її втілення в життя.
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО

«Коли дізналися, що кафе «Старе місто» закривають, ми приїхали сюди, подивилися приміщення…Дуже не хотілося, аби заклад із такою хорошою репутацією закрився, тому власними силами батьків із ГО «Даун-синдром» вирішили «реанімувати» кав’ярню», - каже Олена Мельник.

Так, у «Старому місті» поки працюватимуть офіціантами двоє хлопців – 20-річний Андрій Мельник та 18-річний Валентин Новосад.
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО

Якщо ж цей проект підтримають лучани та гості міста, на стажування сюди планують запросити й інших людей із синдромом Дауна. Самі ж Андрій Мельник та Валентин Новосад сподіваються, що у подальшому будуть варити каву для відвідувачів. До того ж, під час відкриття закладу вони працювали баристами.
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО

«Поки триває процес навчання. Сьогодні вони варять каву під наглядом досвідченої баристи і згодом дуже хочуть виконувати ці обов’язки», - ділиться мама Андрія Мельника Олена.
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО

За словами мами Валентина Лариси Новосад, кав’ярня, де працює молодь із синдромом Дауна, - ноу-хау для Луцька. І батьки, і самі хлопці сподіваються, що таку ідею підтримуватимуть й надалі, замовляючи у «Старому місті» ароматну каву з тістечком.
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО

«Я з радістю спостерігаю за тим як мій уже дорослий юнак може реалізувати себе тут. Звичайно, я буду спостерігати, допомагати, але знаю, що все у нас буде добре, що вони себе реалізують не просто як люди з інвалідністю, а як особистості», - додала Лариса Новосад.
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО


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Теги: сонячні люди, кав'ярня, Луцьк, Старе місто, вибір редактора
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