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Волинський письменник став лауреатом міжнародної премії. ВІДЕО

Волинський письменник став лауреатом міжнародної премії. ВІДЕО
Пісня «Нас весна не там зустріла» завоювала два дипломи Міжнародної премії авторської пісні імені Василя Симоненка.

Лауреатами стали автори пісні, - пише litgazeta.com.ua.

Так, диплом літ премії отримав відомий волинский письменник Йосип Струцюк, який є автором тексту пісні про повстанців, та автор музики та виконавець Олександр Гаркавий, який зараз живе в Канаді, але свого часу працював у Луцьку.


Як відомо, Міжнародну премію авторської пісні ім. Василя Симоненка заснували громадські організації з Волині («Чумацький віз») і Придесення («Криниця») з метою популяризації в Україні і за кордоном справді талановитих сучасних українських пісень, які поєднують прекрасну, глибоку, милозвучну поезію та гарну, оригінальну мелодію, яка легко запам'ятовується. З 1 січня 2019 р. засновником цієї премії стала Міжнародна літературно-мистецька академія України, яка об'єднує письменників, вчених і науковців із 55 країн світу.



Також цьогорічними лауреатами стали:

1.Письменник Ярослав Савчин (Івано-Франківська обл.) – за пісню «Йду, спішу до тебе» (слова) та значну творчу діяльність;

2.Композитор Микола Ведмедеря (м. Лозова Харківської обл.) – за пісню «Йду, спішу до тебе» (музика) та значну творчу діяльність;

3.Письменниця Надія Бойко (м. Львів) – за пісню «Я поверну» (слова) та популяризацію української пісенної творчості;

4.Заслужений артист України, композитор, поет і співак Ярослав Музика (м. Львів) – за пісню «Я поверну» (музика та виконання), а також за розвиток української авторської пісні;

5.Письменниця Катерина Каленіченко (м. Дніпро) – за книгу пісенної лірики «Впивайся музикою, ліро…» та розвиток української авторської пісні.

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Теги: Йосип Струцюк, Волинь, Луцьк
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