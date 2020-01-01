Волинський письменник став лауреатом міжнародної премії. ВІДЕО
Сьогодні, 05:44
Пісня «Нас весна не там зустріла» завоювала два дипломи Міжнародної премії авторської пісні імені Василя Симоненка.
Лауреатами стали автори пісні, - пише litgazeta.com.ua.
Так, диплом літ премії отримав відомий волинский письменник Йосип Струцюк, який є автором тексту пісні про повстанців, та автор музики та виконавець Олександр Гаркавий, який зараз живе в Канаді, але свого часу працював у Луцьку.
Як відомо, Міжнародну премію авторської пісні ім. Василя Симоненка заснували громадські організації з Волині («Чумацький віз») і Придесення («Криниця») з метою популяризації в Україні і за кордоном справді талановитих сучасних українських пісень, які поєднують прекрасну, глибоку, милозвучну поезію та гарну, оригінальну мелодію, яка легко запам'ятовується. З 1 січня 2019 р. засновником цієї премії стала Міжнародна літературно-мистецька академія України, яка об'єднує письменників, вчених і науковців із 55 країн світу.
Також цьогорічними лауреатами стали:
1.Письменник Ярослав Савчин (Івано-Франківська обл.) – за пісню «Йду, спішу до тебе» (слова) та значну творчу діяльність;
2.Композитор Микола Ведмедеря (м. Лозова Харківської обл.) – за пісню «Йду, спішу до тебе» (музика) та значну творчу діяльність;
3.Письменниця Надія Бойко (м. Львів) – за пісню «Я поверну» (слова) та популяризацію української пісенної творчості;
4.Заслужений артист України, композитор, поет і співак Ярослав Музика (м. Львів) – за пісню «Я поверну» (музика та виконання), а також за розвиток української авторської пісні;
5.Письменниця Катерина Каленіченко (м. Дніпро) – за книгу пісенної лірики «Впивайся музикою, ліро…» та розвиток української авторської пісні.
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Лауреатами стали автори пісні, - пише litgazeta.com.ua.
Так, диплом літ премії отримав відомий волинский письменник Йосип Струцюк, який є автором тексту пісні про повстанців, та автор музики та виконавець Олександр Гаркавий, який зараз живе в Канаді, але свого часу працював у Луцьку.
Як відомо, Міжнародну премію авторської пісні ім. Василя Симоненка заснували громадські організації з Волині («Чумацький віз») і Придесення («Криниця») з метою популяризації в Україні і за кордоном справді талановитих сучасних українських пісень, які поєднують прекрасну, глибоку, милозвучну поезію та гарну, оригінальну мелодію, яка легко запам'ятовується. З 1 січня 2019 р. засновником цієї премії стала Міжнародна літературно-мистецька академія України, яка об'єднує письменників, вчених і науковців із 55 країн світу.
Також цьогорічними лауреатами стали:
1.Письменник Ярослав Савчин (Івано-Франківська обл.) – за пісню «Йду, спішу до тебе» (слова) та значну творчу діяльність;
2.Композитор Микола Ведмедеря (м. Лозова Харківської обл.) – за пісню «Йду, спішу до тебе» (музика) та значну творчу діяльність;
3.Письменниця Надія Бойко (м. Львів) – за пісню «Я поверну» (слова) та популяризацію української пісенної творчості;
4.Заслужений артист України, композитор, поет і співак Ярослав Музика (м. Львів) – за пісню «Я поверну» (музика та виконання), а також за розвиток української авторської пісні;
5.Письменниця Катерина Каленіченко (м. Дніпро) – за книгу пісенної лірики «Впивайся музикою, ліро…» та розвиток української авторської пісні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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