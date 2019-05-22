вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині оголосили війну незаконним пилорамам

На Волині оголосили війну незаконним пилорамам
Аби навести порядок з обліком деревини, попередити її розкрадання та незаконне використання, на Волині утворили міжвідомчу робочу групу з легалізації роботи лісопильних об’єктів та ліквідації нелегального обігу деревини.

Відповідне розпорядження учора, 10 січня підписав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

Серед основних завдань міжвідомчої робочої групи – координація дій правоохоронних, контролюючих та інших органів місцевої влади щодо вжиття відповідно до законодавства заходів з легалізації роботи лісопильних об’єктів, забезпечення законного обігу деревини, а також ініціювання проведення перевірок та інших заходів, пов’язаних з незаконною діяльністю пилорам.

Більше того, цим розпорядженням голів районних державних адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування зобов’язали:

1) до 15 січня 2020 року утворити робочі комісії з обстеження та легалізації роботи лісопильних об’єктів ліквідації нелегального обігу деревини;

2) вжити заходів з виявлення та припинення нелегальної роботи лісопильних об’єктів та ліквідації нелегального обігу деревини у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3) щотижнево надавати управлінню з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації інформації про результати роботи за відповідно наданою ним формою.

Волинському обласному управлінню лісового та мисливського господарства доручили з-поміж іншого забезпечити роботу рейдових бригад з охорони лісів від лісопорушень за участю працівників правоохоронних та природоохоронних органів і громадських інспекторів з охорони довкілля; покласти персональну відповідальність на директорів державних лісогосподарських підприємств за своєчасну і повну передачу матеріалів про виявлені лісопорушення до правоохоронних органів та судів.

До міжвідомої робочої групи, створеної для боротьби з нелегальними пилорамами, увійшли керівники Волинської ОДА, обласної поліції, патрульної поліції області, начальник Державної екологічної інспекції в області, начальник Управління Держпраці у Волинській області, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та керівники інших дотичних структур.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пилорами, Юрій Погуляйко, розпорядження, ліс, деревина, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкрили мурал за мотивами художниці, якій заздрив сам Пікассо. ФОТО
Сьогодні, 11:21
На Волині вкрали джип експоліцейського з коштовностями на 3 мільйони гривень
Сьогодні, 11:10
На Волині оголосили війну незаконним пилорамам
Сьогодні, 11:00
Лучанин намагався виїхати з України на викраденій Toyota
Сьогодні, 10:41
Дитячі виплати у 2020 році: яка грошова допомога сім’ям
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
На Волині селян затримали на крадіжці дубів На Волині селян затримали на крадіжці дубів
22 травень, 2019, 09:57
На Волині запрацювала сучасна лінія з переробки деревини. ФОТО На Волині запрацювала сучасна лінія з переробки деревини. ФОТО
09 листопад, 2018, 20:35
Жнива у зимовому лісі: як на Волині заготовляють деревину. ФОТО Жнива у зимовому лісі: як на Волині заготовляють деревину. ФОТО
19 лютий, 2018, 13:48
Волинські лісівники знайшли деревину, яку незаконно вирубали на Львівщині.ФОТО Волинські лісівники знайшли деревину, яку незаконно вирубали на Львівщині.ФОТО
02 вересень, 2016, 09:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Молода волинянка на Новий рік народила вдома 8-му дитину
Сьогодні, 11:47
 0
Зловили серійного злодія, який обкрадав будинки волинян
Сьогодні, 11:25
 0
У Луцьку відкрили мурал за мотивами художниці, якій заздрив сам Пікассо. ФОТО
Сьогодні, 11:21
 0
На Волині вкрали джип експоліцейського з коштовностями на 3 мільйони гривень
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині оголосили війну незаконним пилорамам
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8