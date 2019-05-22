На Волині оголосили війну незаконним пилорамам

Аби навести порядок з обліком деревини, попередити її розкрадання та незаконне використання, на Волині утворили міжвідомчу робочу групу з легалізації роботи лісопильних об’єктів та ліквідації нелегального обігу деревини.Відповідне розпорядження учора, 10 січня підписав голова Волинської ОДАСеред основних завдань міжвідомчої робочої групи – координація дій правоохоронних, контролюючих та інших органів місцевої влади щодо вжиття відповідно до законодавства заходів з легалізації роботи лісопильних об’єктів, забезпечення законного обігу деревини, а також ініціювання проведення перевірок та інших заходів, пов’язаних з незаконною діяльністю пилорам.Більше того, цим розпорядженням голів районних державних адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування зобов’язали:1) до 15 січня 2020 року утворити робочі комісії з обстеження та легалізації роботи лісопильних об’єктів ліквідації нелегального обігу деревини;2) вжити заходів з виявлення та припинення нелегальної роботи лісопильних об’єктів та ліквідації нелегального обігу деревини у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;3) щотижнево надавати управлінню з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації інформації про результати роботи за відповідно наданою ним формою.Волинському обласному управлінню лісового та мисливського господарства доручили з-поміж іншого забезпечити роботу рейдових бригад з охорони лісів від лісопорушень за участю працівників правоохоронних та природоохоронних органів і громадських інспекторів з охорони довкілля; покласти персональну відповідальність на директорів державних лісогосподарських підприємств за своєчасну і повну передачу матеріалів про виявлені лісопорушення до правоохоронних органів та судів.До міжвідомої робочої групи, створеної для боротьби з нелегальними пилорамами, увійшли керівники Волинської ОДА, обласної поліції, патрульної поліції області, начальник Державної екологічної інспекції в області, начальник Управління Держпраці у Волинській області, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та керівники інших дотичних структур.