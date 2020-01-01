Помер ексочільник волинського лісництва

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Учора, 10 січня, відійшов у вічність ексдиректор ДП «Ратнівське державне лісомисливське господарство» Юрій Іванович Харитоненко.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Відомо, Юрій Харитоненко понад тридцять років незмінно очолював Ратнівське лісомисливське господарство, загалом же віддавши йому чотири десятиліття. У лісовій галузі – понад півстоліття.
Колективи Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, державних лісогосподарських підприємств, обласних організацій Товариства лісівників України та профспілки працівників лісового господарства висловлюють рідним та близьким співчуття.
Довідка:
Народився Юрій Іванович Харитоненко 2 серпня 1938 року у селі Калиненське Новоолександрівського району Херсонської області. У 1961 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю лісоінженерна справа (інженер-технолог). У 1982 році став заслуженим лісоводом України. За вагомий особистий внесок у розвиток лісового господарства і лісопромислового виробництва, багаторічну сумлінну працю указом Президента України нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2004). Урожайним на нагороди для Юрія Івановича став 2007-й: він був відзначений медалями «За працю і звитягу», «За доблесну працю», лісівничим знаком «Відмінником лісового господарства України».
Свою трудову діяльність Юрій Іванович розпочав відразу ж після закінчення університету майстром нижнього складу Невидимського лісопункту Лисвенського ліспромгоспу тресту «Прикомліс».
З 1 вересня 1964 року працював старшим інженером по переробці деревини Ратнівського держлісгоспу, 9 листопада 1966 році призначений головним інженером цього підприємства. У квітні 1976 року затверджується директором Ратнівського держлісгоспу, з 1998 року в зв’язку з перейменуванням − директор ДП «Ратнівське державне лісомисливське господарство», у листопаді 2007 року очолив ТзОВ «Ратнеліс».
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття родичам та близьким Юрія Харитоненка.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Відомо, Юрій Харитоненко понад тридцять років незмінно очолював Ратнівське лісомисливське господарство, загалом же віддавши йому чотири десятиліття. У лісовій галузі – понад півстоліття.
Колективи Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, державних лісогосподарських підприємств, обласних організацій Товариства лісівників України та профспілки працівників лісового господарства висловлюють рідним та близьким співчуття.
Довідка:
Народився Юрій Іванович Харитоненко 2 серпня 1938 року у селі Калиненське Новоолександрівського району Херсонської області. У 1961 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю лісоінженерна справа (інженер-технолог). У 1982 році став заслуженим лісоводом України. За вагомий особистий внесок у розвиток лісового господарства і лісопромислового виробництва, багаторічну сумлінну працю указом Президента України нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2004). Урожайним на нагороди для Юрія Івановича став 2007-й: він був відзначений медалями «За працю і звитягу», «За доблесну працю», лісівничим знаком «Відмінником лісового господарства України».
Свою трудову діяльність Юрій Іванович розпочав відразу ж після закінчення університету майстром нижнього складу Невидимського лісопункту Лисвенського ліспромгоспу тресту «Прикомліс».
З 1 вересня 1964 року працював старшим інженером по переробці деревини Ратнівського держлісгоспу, 9 листопада 1966 році призначений головним інженером цього підприємства. У квітні 1976 року затверджується директором Ратнівського держлісгоспу, з 1998 року в зв’язку з перейменуванням − директор ДП «Ратнівське державне лісомисливське господарство», у листопаді 2007 року очолив ТзОВ «Ратнеліс».
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття родичам та близьким Юрія Харитоненка.
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