Помер ексочільник волинського лісництва

Юрій Іванович Харитоненко.



Про це повідомляє пресслужба



Відомо, Юрій Харитоненко понад тридцять років незмінно очолював Ратнівське лісомисливське господарство, загалом же віддавши йому чотири десятиліття. У лісовій галузі – понад півстоліття.



Колективи Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, державних лісогосподарських підприємств, обласних організацій Товариства лісівників України та профспілки працівників лісового господарства висловлюють рідним та близьким співчуття.



Довідка:



Народився Юрій Іванович Харитоненко 2 серпня 1938 року у селі Калиненське Новоолександрівського району Херсонської області. У 1961 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю лісоінженерна справа (інженер-технолог). У 1982 році став заслуженим лісоводом України. За вагомий особистий внесок у розвиток лісового господарства і лісопромислового виробництва, багаторічну сумлінну працю указом Президента України нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2004). Урожайним на нагороди для Юрія Івановича став 2007-й: він був відзначений медалями «За працю і звитягу», «За доблесну працю», лісівничим знаком «Відмінником лісового господарства України».



Свою трудову діяльність Юрій Іванович розпочав відразу ж після закінчення університету майстром нижнього складу Невидимського лісопункту Лисвенського ліспромгоспу тресту «Прикомліс».



З 1 вересня 1964 року працював старшим інженером по переробці деревини Ратнівського держлісгоспу, 9 листопада 1966 році призначений головним інженером цього підприємства. У квітні 1976 року затверджується директором Ратнівського держлісгоспу, з 1998 року в зв’язку з перейменуванням − директор ДП «Ратнівське державне лісомисливське господарство», у листопаді 2007 року очолив ТзОВ «Ратнеліс».



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття родичам та близьким Юрія Харитоненка.

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