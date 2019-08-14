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На Волині контрабандисти на швидкості скидали з буса товар. ВІДЕО. ФОТО

На Волині контрабандисти на швидкості скидали з буса товар. ВІДЕО. ФОТО
Поблизу українсько-білоруського кордону виявили автомобіль Volkswagen, яким перевозили контрабандні цигарки.

Під час переслідування мікроавтобуса, яким невідомі їхали у напрямку пункту пропуску, дверцята мікроавтобуса відкрили та на швидкості почали викидати один за одним пакунки, - пише Держприкордонслужба України.

Згодом у пункті пропуску «Піща» прикордонники зупинили мікроавтобус з водієм та двома пасажирами.

Наразі правопорушників притягнули до адмінвідповідальності за ст.202 (порушення прикордонного режиму). А знайдені під час огляду місцевості 7 пакунків із 3,5 тисячами пачок контрабандних сигарет доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі в ДФС.


На Волині контрабандисти на швидкості скидали з буса товар. ВІДЕО. ФОТО
На Волині контрабандисти на швидкості скидали з буса товар. ВІДЕО. ФОТО
На Волині контрабандисти на швидкості скидали з буса товар. ВІДЕО. ФОТО

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Теги: сигарети, Волинь, кордон, перегони
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