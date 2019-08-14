На Волині контрабандисти на швидкості скидали з буса товар. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 14:02
Поблизу українсько-білоруського кордону виявили автомобіль Volkswagen, яким перевозили контрабандні цигарки.
Під час переслідування мікроавтобуса, яким невідомі їхали у напрямку пункту пропуску, дверцята мікроавтобуса відкрили та на швидкості почали викидати один за одним пакунки, - пише Держприкордонслужба України.
Згодом у пункті пропуску «Піща» прикордонники зупинили мікроавтобус з водієм та двома пасажирами.
Наразі правопорушників притягнули до адмінвідповідальності за ст.202 (порушення прикордонного режиму). А знайдені під час огляду місцевості 7 пакунків із 3,5 тисячами пачок контрабандних сигарет доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі в ДФС.
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Під час переслідування мікроавтобуса, яким невідомі їхали у напрямку пункту пропуску, дверцята мікроавтобуса відкрили та на швидкості почали викидати один за одним пакунки, - пише Держприкордонслужба України.
Згодом у пункті пропуску «Піща» прикордонники зупинили мікроавтобус з водієм та двома пасажирами.
Наразі правопорушників притягнули до адмінвідповідальності за ст.202 (порушення прикордонного режиму). А знайдені під час огляду місцевості 7 пакунків із 3,5 тисячами пачок контрабандних сигарет доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі в ДФС.
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