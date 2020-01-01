Дівчинка, яка разом із сестрою випала з вікна луцької багатоповерхівки, вийшла з коми





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних.



Нагадаємо,



Зі слів людей, які стали свідками страшної трагедії і першими кинулися на допомогу дівчатам, вони впали одна на одну і дитина, яка падала першою, пом’якшила падіння сестрі. Двоє чоловіків, що підбігли до сестер відразу після падіння, відмовилися називати свої імена, але переконують, що відразу після інциденту до місця, де впали діти прибігло ще троє людей – дівчина і двоє хлопців. «У дівчини відразу почалася істерика з криками «Це – не я, вони самі», – каже чоловік.



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За словами Ігоря Дородних, стан неповнолітньої досі важкий, однак стабільний, лікарі прослідковують незначну позитивну динаміку.



"Дівчинка вийшла з коми і потроху приходить до тями", - зауважив заступник гендиректора ВОДТМО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про стан дівчинки, котра 8 січня разом із сестрою випала з вікна 7-го поверху у Луцьку.Про цеповідомив заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання з хірургічної роботиНагадаємо, на вулиці Конякіна із вікна багатоповерхівки випало двоє 15-річних дівчат. Неповнолітні виявилися двоюрідними сестрами, одна з них загинула на місці.Зі слів людей, які стали свідками страшної трагедії і першими кинулися на допомогу дівчатам, вони впали одна на одну і дитина, яка падала першою, пом’якшила падіння сестрі. Двоє чоловіків, що підбігли до сестер відразу після падіння, відмовилися називати свої імена, але переконують, що відразу після інциденту до місця, де впали діти прибігло ще троє людей – дівчина і двоє хлопців. «У дівчини відразу почалася істерика з криками «Це – не я, вони самі», – каже чоловік.За словами Ігоря Дородних, стан неповнолітньої досі важкий, однак стабільний, лікарі прослідковують незначну позитивну динаміку."Дівчинка вийшла з коми і потроху приходить до тями", - зауважив заступник гендиректора ВОДТМО.

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