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Тих, хто вкрав джип з коштовностями у Володимирі, досі шукають

Тих, хто вкрав джип з коштовностями у Володимирі, досі шукають
Поліцейські проводять необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних незаконного заволодіння джипом та крадіжки речей з нього у Володимирі-Волинському.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, вранці 11 січня стало відомо про те, що у Володимирі-Волинському викрали автомобіль Toyota Prado, де були ювелірні вироби на 3 мільйони гривень.

Випадок трапився на вулиці Басараб. Господар будинку є власником ювелірних магазинів у Шацьку та Горохові виїхав на джипі з подвір’я і залишив його заведеним на дорозі, а сам пішов замикати гараж. У салоні знаходились ювелірні вироби, орієнтовна вартість яких – 3 мільйони гривень.

Скориставшись моментом, невідома особа сіла за кермо і на шаленій швидкості рушила з місця.

Автомобіль Toyota Prado поліцейські розшукали того ж ранку, 11 січня, в селі Верба Володимир-Волинського району. За фактами незаконного заволодіння транспортним засобом і скоєння крадіжки слідчі Володимир-Волинського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 289 та частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України.

Проводять всі необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння цих злочинів і притягнення їх до відповідальності.

Найсуворіше покарання, передбачене цими статтями - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

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Теги: поліція, джип, Володимир-Волинський, викрадення, коштовності
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