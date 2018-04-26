Тих, хто вкрав джип з коштовностями у Володимирі, досі шукають

Поліцейські проводять необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних незаконного заволодіння джипом та крадіжки речей з нього у Володимирі-Волинському.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, вранці 11 січня стало відомо про те, що, де були ювелірні вироби на 3 мільйони гривень.Випадок трапився на вулиці Басараб. Господар будинку є власником ювелірних магазинів у Шацьку та Горохові виїхав на джипі з подвір’я і залишив його заведеним на дорозі, а сам пішов замикати гараж. У салоні знаходились ювелірні вироби, орієнтовна вартість яких – 3 мільйони гривень.Скориставшись моментом, невідома особа сіла за кермо і на шаленій швидкості рушила з місця.Автомобіль Toyota Prado поліцейські розшукали того ж ранку, 11 січня, в селі Верба Володимир-Волинського району. За фактами незаконного заволодіння транспортним засобом і скоєння крадіжки слідчі Володимир-Волинського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 289 та частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України.Проводять всі необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння цих злочинів і притягнення їх до відповідальності.Найсуворіше покарання, передбачене цими статтями - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.