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У школі на Волині учні вкрали у вчительки гаманець з гривнями, доларами і євро

У школі на Волині учні вкрали у вчительки гаманець з гривнями, доларами і євро
У Нововолинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 двоє неповнолітніх учнів вкрали гаманець вчительки у кабінеті української мови та літератури.

Крадіжка відбулася ще 18 листопада. Днями ж суд обирав запобіжний захід, йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 10 січня.

На переконання слідчого, поки один з учнів скоював крадіжку, інший стояв біля дверей кабінету й дивився, чи ніхто не йде.

Хлопець дістав із вчительської сумки гаманець, в якому знаходились гроші у сумі 600 гривень, 500 Євро та 150 доларів США, а також дві банківські картки та посвідчення водія. Після викрадення гаманця хлопці втекли з місця злочину. За підрахунками правоохоронців, загальна сума збитків від крадіжки становить майже 18 тисяч гривень.

Відомо, що згодом після допиту один з хлопців віддав документи та частину викрадених коштів.

Суд обрав хлопцеві, який безпосередньо здійснював крадіжку, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком два місяці, тобто з 10 січня до 09 березня включно.

Головне зображення ілюстративне.

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Теги: школа, Нововолинськ, крадіжка, учень, вчитель, гаманець
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