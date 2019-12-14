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Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців

Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
Шахраї створили у Facebook сторінку відомого на Волині священника, капелана Олександра Вронського й, надсилаючи повідомлення з цієї сторінки, просять скинути кошти нібито на мобільний рахунок учасників АТО.

Таке повідомлення прийшло, зокрема, й головному редактору Інформаційного агентства ВолиньPost Іванні Рудишин.

За декілька хвилин після того, як журналістка додала у друзі людину, підписану ім'ям та прізвищем Олександра Вронського, в особисті повідомлення прийшло спочатку привітання зі святами, а потім прохання.

«Я їду до хлопців в АТО веземо їм гостинці і трохи нерозрахував з грошима чому і звертаюся до Вас,якщо я напишу один номер зможете його поповнити дуже потрібно хлопцям в АТО, а я приїду і віддам до 4-5 години,буду дуже вдячний за розуміння. Просто дуже потрібно чому і звернувся до Вас», - написали від імені капелана.

На запитання, чий конкретно номер потрібно поповнити, відповіли, що Андрія Довганюка з 72-ої бригади. Згодом написали і номер телефону. У програмі, яка дозволяє побачити, як цей контакт підписаний у інших абонентів, видає «Руслан Выдающий Себя За Тетяна Черкашина».

Зрозуміло, що ситуація викликала сумнів та підозру у шахрайських діях. Тож редакція зателефонувала до військового капелана Олександра Вронського.

Він був відверто здивований та обурений такими діями й зауважив, що не створював жодних сторінок, тож його ім'я використали шахраї.

Для того, аби наші читачі не стали жертвами недобросовісних людей, даємо посилання на фейкову сторінку https://www.facebook.com/rmnparav.
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців

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Теги: Олександр Вронський, шахраї, атовці, гроші, вибір редактора
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