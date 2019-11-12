На Волині вилучили автівки з «перебитими» номерами та «липовими» документами

На Волині виявили два автомобілі, у яких змінювали номер кузова та ще один - із неналежними документами.Про це повідомляє волинський НДЕКЦ МВС у facebook.Так, 14 січня працівники сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують, у ході дослідження автівок Opel Kadett, 1999 року виготовлення, ЗАЗ-Daewoo, 2003 року виготовлення та Opel Vectra, 2000 року виготовлення встановили, що: ідентифікаційний номер кузова автомобіля Opel Kadett піддавався змінам, шляхом вварювання маркувальної панелі з ідентифікаційним номером;ідентифікаційний номер кузова автомобіля ЗАЗ-Daewoo піддавався змінам, шляхом перебиття;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Opel Vectra, не відповідає аналогічним, які перебувають в офіційному обігу.Транспортні засоби разом із реєстраційними документами передали правоохоронцям для подальшого з’ясування обставин.