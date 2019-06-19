У справі про моторошну аварію за участю експоліцейського Єпіфановича допитали вже 10 свідків





Сьогодні, 15 січня, у Ківерцівському районному суді мали б заслухати ще двох, утім засідання перенесли на 20 січня через те, що свідки не прийшли.



Справу розглядає голова Ківерцівського районного суду Олександр Костюкевич.



Нагадаємо, 21 лютого в селі Дачне Софія Швець та водій таксі. Травми тоді отримала і 9-річна донька загиблої.



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Під час судового засідання сьогодні, 15 січня, був присутній підозрюваний Геннадій Єпіфанович, два його адвокати, прокурор Олександр Ліпко, адвокати потерпілих, а також мама та чоловік загиблої жінки.



Підозрюваний, до слова, не дозволив журналістам фотографувати його та знімати на відео під час засідання.







За словами прокурора Олександра Ліпка, допитали вже 10 із 12 свідків. Сьогодні ж мали допитати ще двох свідків - слідчого Романа Шелеста, який повідомив, що не зможе бути присутнім, бо перебуває на чергуванні, та Ігоря Жука, повідомив, що перебуває за межами області.



Адвокати Єпіфановича Анатолій Бакаєвич та Олександр Тарасенко були категорично проти продовження слухання справи буз допиту двох свідків.







Зрештою, суд переніс засідання на 20 січня й має намір таки допитати ще двох свідків.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У справі щодо аварії за участю колишнього очільника карного розшуку Волині Геннадія Єпіфановича, в якій загинуло двоє людей, допитали вже 10 свідків.Сьогодні, 15 січня, у Ківерцівському районному суді мали б заслухати ще двох, утім засідання перенесли на 20 січня через те, що свідки не прийшли.Справу розглядає голова Ківерцівського районного судуНагадаємо, 21 лютого в селі Дачне водій автомобіля Mercеdеs на швидкості протаранив таксі Chevrolet . Від удару легковик відкинуло на зустрічну, де він зіткнувся з автобусом. У результаті аварії загинула інженер служби розподільних мережта водій таксі. Травми тоді отримала і 9-річна донька загиблої.Під час судового засідання сьогодні, 15 січня, був присутній підозрюваний Геннадій Єпіфанович, два його адвокати, прокурор, адвокати потерпілих, а також мама та чоловік загиблої жінки.Підозрюваний, до слова, не дозволив журналістам фотографувати його та знімати на відео під час засідання.За словами прокурора Олександра Ліпка, допитали вже 10 із 12 свідків. Сьогодні ж мали допитати ще двох свідків - слідчого, який повідомив, що не зможе бути присутнім, бо перебуває на чергуванні, та, повідомив, що перебуває за межами області.Адвокати Єпіфановичатабули категорично проти продовження слухання справи буз допиту двох свідків.Зрештою, суд переніс засідання на 20 січня й має намір таки допитати ще двох свідків.

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