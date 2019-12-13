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Волинського письменника нагородили міжнародною медаллю

Волинського письменника нагородили міжнародною медаллю
Волинський письменник Василь Слапчук став лауреатом Міжнародної літературно-мистецької медалі Мігеля де Сервантеса за 2020 рік.

Про це із посиланням на пресцентр Міжнародної літературно-мистецької Академії України повідомляє Українська літературна газета.

Відзнаку заснували артцентр «Букісан» (Іспанія, Мадрид) та Міжнародний артцентр «Klas’s Arts Center San Francisco» (США, голова міжнародного журі – Алекс Клас). Організатори та члени журі представляють три країни: Іспанію, США та Німеччину.

Цьогорічними лауреатами почесної відзнаки за визначну літературну діяльність – за поданням Міжнародної літературно-мистецької Академії України – стали відомі українські письменники Василь Слапчук та Олег Гончаренко.

Торік цю почесну відзнаку отримали українці Тетяна і Сергій Дзюби – за свою книжку віршів «Голоси двох поетів», яка успішно вийшла іспанською та українською мовами (в перекладі Галини Шитікової де Ескобар) водночас в Іспанії та Болівії.

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Теги: Василь Слапчук, медаль
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