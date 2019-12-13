Зник 19-річний хлопець з Волині

У Рожищенському районі зник 19-річний хлопецьіз села Борщівка Ковельського району.Про цеповідомила тітка зниклого.За її словами, останній раз хлопця бачили учора, 14 січня, приблизно о шостій годині вечора у селі Забара Рожищенського району, де був у друзів.Хлопець вийшов із будинку зі словами, що скоро повернеться. Після того його ніхто не бачив.Дмитро Власюк був одягнений в чорну куртку і джинси.Пошуками Дмитра Власюка вже займається поліція та кінологи.Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця, просять повідомити за номером телефону 096 930 12 67 (тітка Дмитра).