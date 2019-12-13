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Зник 19-річний хлопець з Волині

Зник 19-річний хлопець з Волині
У Рожищенському районі зник 19-річний хлопець Дмитро Миколайович Власюк із села Борщівка Ковельського району.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила тітка зниклого.

За її словами, останній раз хлопця бачили учора, 14 січня, приблизно о шостій годині вечора у селі Забара Рожищенського району, де був у друзів.

Хлопець вийшов із будинку зі словами, що скоро повернеться. Після того його ніхто не бачив.

Дмитро Власюк був одягнений в чорну куртку і джинси.

Пошуками Дмитра Власюка вже займається поліція та кінологи.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця, просять повідомити за номером телефону 096 930 12 67 (тітка Дмитра).

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Теги: розшук, зникнення, Дмитро Власюк, Забара, Борщівка, Волинь
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