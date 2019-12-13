Зник 19-річний хлопець з Волині
Сьогодні, 18:12
У Рожищенському районі зник 19-річний хлопець Дмитро Миколайович Власюк із села Борщівка Ковельського району.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила тітка зниклого.
За її словами, останній раз хлопця бачили учора, 14 січня, приблизно о шостій годині вечора у селі Забара Рожищенського району, де був у друзів.
Хлопець вийшов із будинку зі словами, що скоро повернеться. Після того його ніхто не бачив.
Дмитро Власюк був одягнений в чорну куртку і джинси.
Пошуками Дмитра Власюка вже займається поліція та кінологи.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця, просять повідомити за номером телефону 096 930 12 67 (тітка Дмитра).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила тітка зниклого.
За її словами, останній раз хлопця бачили учора, 14 січня, приблизно о шостій годині вечора у селі Забара Рожищенського району, де був у друзів.
Хлопець вийшов із будинку зі словами, що скоро повернеться. Після того його ніхто не бачив.
Дмитро Власюк був одягнений в чорну куртку і джинси.
Пошуками Дмитра Власюка вже займається поліція та кінологи.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця, просять повідомити за номером телефону 096 930 12 67 (тітка Дмитра).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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