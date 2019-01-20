Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Сьогодні, 09:30
Завідувач відділення пульмунології Луцької міської клінічної лікарні Віктор Матвейчук розповів, кому не варто пірнати на Водохреще та як підготувати організм до таїнства.
Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Віктора Матвейчука, він от уже 30 років опускається у крижану купіль на Водохреще.
"Із власного досвіду - ця процедура достатньо безпечна, хоч я не морж. Особливо не готуюся до цього процесу, бо веду здоровий спосіб життя. Утім, людина має відчувати крім фізичної готовності ще й духовну потребу", - вважає лікар.
Щодо професійного досвіду, то, як зауважує Віктор Матвейчук, пірнати у воду протипоказано людям із хронічними хворобами, зокрема, пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, хворобами органів дихання. Медик каже, що після Водохреща у лікарню звертаються одиниці і це саме та категорія, що раніше мала проблеми зі здоров'ям.
"Звичайно, потрібно робити все в міру: бажано одразу не шубовстати у воду, обтерти тіло холодною водою, аби не було різких перепадів температур, обережно та з молитвою зайти, зважати на тривалість окунання", - радить лікар.
Окрім того, перед пірнанням у воду на Водохреще не варто ситно снідати і вживати алкоголь.
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Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Віктора Матвейчука, він от уже 30 років опускається у крижану купіль на Водохреще.
"Із власного досвіду - ця процедура достатньо безпечна, хоч я не морж. Особливо не готуюся до цього процесу, бо веду здоровий спосіб життя. Утім, людина має відчувати крім фізичної готовності ще й духовну потребу", - вважає лікар.
Щодо професійного досвіду, то, як зауважує Віктор Матвейчук, пірнати у воду протипоказано людям із хронічними хворобами, зокрема, пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, хворобами органів дихання. Медик каже, що після Водохреща у лікарню звертаються одиниці і це саме та категорія, що раніше мала проблеми зі здоров'ям.
"Звичайно, потрібно робити все в міру: бажано одразу не шубовстати у воду, обтерти тіло холодною водою, аби не було різких перепадів температур, обережно та з молитвою зайти, зважати на тривалість окунання", - радить лікар.
Окрім того, перед пірнанням у воду на Водохреще не варто ситно снідати і вживати алкоголь.
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У країнах грецької церковної традиції поширений звичай освячувати води через кидання в них дерев’яного хреста, який чоловіки виловлюють з водойми. Але цей звичай все ж не є власне купанням чи зануренням, та й кліматичні умови у південних країнах суттєво відрізняються від України.
Дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше – із забобонами чи марновірством.