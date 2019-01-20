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Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще

Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Завідувач відділення пульмунології Луцької міської клінічної лікарні Віктор Матвейчук розповів, кому не варто пірнати на Водохреще та як підготувати організм до таїнства.

Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

За словами Віктора Матвейчука, він от уже 30 років опускається у крижану купіль на Водохреще.

"Із власного досвіду - ця процедура достатньо безпечна, хоч я не морж. Особливо не готуюся до цього процесу, бо веду здоровий спосіб життя. Утім, людина має відчувати крім фізичної готовності ще й духовну потребу", - вважає лікар.

Щодо професійного досвіду, то, як зауважує Віктор Матвейчук, пірнати у воду протипоказано людям із хронічними хворобами, зокрема, пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, хворобами органів дихання. Медик каже, що після Водохреща у лікарню звертаються одиниці і це саме та категорія, що раніше мала проблеми зі здоров'ям.

"Звичайно, потрібно робити все в міру: бажано одразу не шубовстати у воду, обтерти тіло холодною водою, аби не було різких перепадів температур, обережно та з молитвою зайти, зважати на тривалість окунання", - радить лікар.

Окрім того, перед пірнанням у воду на Водохреще не варто ситно снідати і вживати алкоголь.

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Теги: пірнання, купання, Водохреще, поради, Луцька міська клінічна лікарня, вибір редактора
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Коментарі 2
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Протягом останніх років 19 січня під час або після Великого водосвяття все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою «змити гріхи» в освяченій воді. Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення.

У країнах грецької церковної традиції поширений звичай освячувати води через кидання в них дерев’яного хреста, який чоловіки виловлюють з водойми. Але цей звичай все ж не є власне купанням чи зануренням, та й кліматичні умови у південних країнах суттєво відрізняються від України.

Дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше – із забобонами чи марновірством.
Відповісти
Протягом останніх років 19 січня під час або після Великого водосвяття все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою «змити гріхи» в освяченій воді. Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення.

У країнах грецької церковної традиції поширений звичай освячувати води через кидання в них дерев’яного хреста, який чоловіки виловлюють з водойми. Але цей звичай все ж не є власне купанням чи зануренням, та й кліматичні умови у південних країнах суттєво відрізняються від України.

Дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше – із забобонами чи марновірством.
Відповісти
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