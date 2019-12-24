Футболіста «Волині» Тараса Михалика дискваліфікували за бійку під час турніру у Луцьку
Сьогодні, 16:59
Гравця Першої ліги "Волинь" Тараса Михалика дискваліфікували на 3 місяці за бійку, яку він влаштував під час "Новорічного турніру" з футзалу в Луцьку.
Про це йдеться на сайті Асоціації футзалу Волині.
Таке рішення прийняв контрольно-дисциплінарний комітет під час засідання 15 січня.
Нагадаємо, 5 січня 2020 року Тарас Михалик, який грав за команду "Прип'ять" (Любешів) після низки епізодів, де суперники його команди "Іква" (Млинів) грали доволі грубо, не витримав і розпочав бійку. Після цього в сутичку вступили також запасні гравці обох команд.
Однак завдяки арбітрам та персоналу серйозної бійки не сталося. В результаті Михалик був вилучений і не зміг дограти зустріч до кінця.
Зауважимо, що обидві команди зобов'язали заплатити штраф. Також дискваліфікували гравця команди "Іква", учасника бійки, проте лише терміном на 2 матчі.
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Про це йдеться на сайті Асоціації футзалу Волині.
Таке рішення прийняв контрольно-дисциплінарний комітет під час засідання 15 січня.
Нагадаємо, 5 січня 2020 року Тарас Михалик, який грав за команду "Прип'ять" (Любешів) після низки епізодів, де суперники його команди "Іква" (Млинів) грали доволі грубо, не витримав і розпочав бійку. Після цього в сутичку вступили також запасні гравці обох команд.
Однак завдяки арбітрам та персоналу серйозної бійки не сталося. В результаті Михалик був вилучений і не зміг дограти зустріч до кінця.
Зауважимо, що обидві команди зобов'язали заплатити штраф. Також дискваліфікували гравця команди "Іква", учасника бійки, проте лише терміном на 2 матчі.
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Коментарі 1
Гра в межисезоння футболістів команди "Іква" смт. Млинів на місцевому рівні змагань у м. Луцьку не відповідала правилам. Я дивився цей місцевий турнір і такого беспредела з боку арбітрів ще не бачив. Хто знайшов цих арбітрів та поставив судити матчі. Футболісти "Іква" смт. Млинів або не знають правил або їм пофіг, грали тільки у ноги, а не в м"яч. Так що хоробрості набрався тільки один Тарас Михалик та жалко, що йому не дали закінчити цю драку, Тарас там добре ввалив одному рівненському по пиці. А що залишалось робити? Потім получилась масова бійка.
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