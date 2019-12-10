Двоє посадовців Волинської ОДА попалися на махінаціях з бюджетними грошима

Двох посадовців Волинської ОДА підозрюють в пособництві в заволодінні підприємством майже 320 тисяч гривень бюджетних коштів.Зазначають, що посадовці "заплющили очі" на те, що підприємство, виконуючи договір підряду щодо проведення капітального ремонту автомобільної дороги у Турійському районі, виконало не всі роботи, й підписали необхідні документи, аби виконавець отримав плату за повний обсяг робіт, - інформує пресслужба прокуратури області.Таким чином підприємству перерахували майже 320 тисяч гривень за роботи, яких воно не виконало.Нині обом працівникам обласної державної адміністрації повідомили про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України).У ході досудового розслідування буде також проведена перевірка повноти виконання усіх умов договору підряду, сума якого складає понад 14 млн. грн.