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У Луцьку презентували вишиту книгу, яка не має аналогів у світі. ФОТО

У Луцьку презентували вишиту книгу, яка не має аналогів у світі. ФОТО
У Волинському краєзнавчому музеї 16 січня відбулось відкриття виставки «Лісова пісня» Лесі Українки. Нове життя шедевру».

Про це йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею у facebook.

На виставці вперше представлені 46 ілюстрацій до трьох двомовних видань «Лісової пісні» (упорядники С. Романов та Т. Данилюк-Терещук) молодих волинських художниць Катерини Сивої, Заріни Сойко та Іванни Рублюк.

Сюрпризом стала презентація унікальної вишиваної книги-фоліанту «Лісова пісня», яка не має аналогів у світі.

ї представила авторка, фундатор видавництва книг ручної роботи «Креативна книга» Олена Медведєва з Рівного. Художниця проекту Наталія Серветник поділилась надзвичайно цікавими подробицями відтворення на полотні ілюстрацій української мисткині Софії Караффи-Корбут, які увійшли до книги.

У Луцьку презентували вишиту книгу, яка не має аналогів у світі. ФОТО
У Луцьку презентували вишиту книгу, яка не має аналогів у світі. ФОТО
У Луцьку презентували вишиту книгу, яка не має аналогів у світі. ФОТО
У Луцьку презентували вишиту книгу, яка не має аналогів у світі. ФОТО

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Теги: книга, Луцьк, вишивка
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