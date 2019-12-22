У Луцьку презентували вишиту книгу, яка не має аналогів у світі. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею у facebook.



На виставці вперше представлені 46 ілюстрацій до трьох двомовних видань «Лісової пісні» (упорядники С. Романов та Т. Данилюк-Терещук) молодих волинських художниць Катерини Сивої, Заріни Сойко та Іванни Рублюк.



Сюрпризом стала презентація унікальної вишиваної книги-фоліанту «Лісова пісня», яка не має аналогів у світі.



ї представила авторка, фундатор видавництва книг ручної роботи «Креативна книга» Олена Медведєва з Рівного. Художниця проекту Наталія Серветник поділилась надзвичайно цікавими подробицями відтворення на полотні ілюстрацій української мисткині Софії Караффи-Корбут, які увійшли до книги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському краєзнавчому музеї 16 січня відбулось відкриття виставки «Лісова пісня» Лесі Українки. Нове життя шедевру».Про це йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею у facebook.На виставці вперше представлені 46 ілюстрацій до трьох двомовних видань «Лісової пісні» (упорядники С. Романов та Т. Данилюк-Терещук) молодих волинських художниць Катерини Сивої, Заріни Сойко та Іванни Рублюк.Сюрпризом стала презентація унікальної вишиваної книги-фоліанту «Лісова пісня», яка не має аналогів у світі.ї представила авторка, фундатор видавництва книг ручної роботи «Креативна книга»з Рівного. Художниця проекту Наталія Серветник поділилась надзвичайно цікавими подробицями відтворення на полотні ілюстрацій української мисткині Софії Караффи-Корбут, які увійшли до книги.

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