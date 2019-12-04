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Священник з Жидичина, який стріляв у людей, вночі проник у дзвіницю храму і зламав ногу при втечі

Священник з Жидичина, який стріляв у людей, вночі проник у дзвіницю храму і зламав ногу при втечі
Священник УПЦ (МП) Володимир Гелета з Жидичина, який стріляв в натовп, незаконно проник на територію храмового комплексу Свято-Миколаївської церкви, яка є пам’яткою архітектури національного значення і перебуває у постійному користуванні релігійної громади Святителя Миколая Чудотворця Православної Церкви України села Жидичин.

Про це повідомляють на сторінці "Чернецтво Волині" у фейсбуці.

Незаконне проникнення невідомої особи 17 січня 2020 року о 00:20 зафіксувала храмова служба внутрішньої безпеки села Жидичин.

За допомогою драбини чоловік проник в приміщення дзвіниці (Охоронний договір №119/3) з тильної сторони і намагався винести з неї металеві предмети.

Особою, яка вчинила протиправні дії, виявився колишній настоятель Свято-Миколаївського храму села Жидичин Володимир Гелета. Для уникнення будь-яких провокацій на місце події викликали поліцію. Зловмисника заблокували у приміщенні дзвіниці до моменту прибуття слідчо-оперативної групи.

Протягом 15 хвилин до моменту прибуття екіпажу патрульної поліції священник намагався вибити двері, погрожував, вживав нецензурну лексику.

"Побачивши працівників поліції, які прибули за викликом, екснастоятель пішов на безпрецендентний ризикований для його життя та здоров’я крок і здійснив стрибок з другого поверху дзвіниці. Всі ці дії відбувалися безпосередньо на очах поліції. В такий спосіб, очевидно, зловмисник хотів уникнути факту фіксації незаконного проникнення у будівлю.

У результаті невдалого стрибка чоловік отримав травму ноги у вигляді відкритого перелому. До моменту прибуття карети швидкої допомоги, правоохоронці невідкладно і фахово надавали першу допомогу потерпілому", - йдеться у дописі.

За результатами надзвичайної ситуації працівниками поліції було складено відповідні протоколи, взяті свідчення очевидців.

"Варто зазначити, що у приймальному відділенні лікарні Володимир Гелета з дружиною надали неправдиві свідчення, повідомивши медиків, що травму потерпілий отримав у власній оселі", - додають у дописі.



Нагадаємо, 23 лютого 2019 року о 03.30 год. настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища, охороняючи храм.

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Теги: Володимир Гелета, Жидичин, церква, Волинь
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
віддайте Гелетам їхні речі з церкви і не позортеся, гопота вшива.
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